Cielo supera Fratus e vence 100m livre no GP de Orlando

ORLANDO - Cesar Cielo não se abateu com o revés sofrido diante do compatriota Bruno Fratus, na sexta-feira, e reagiu em sua última prova no GP de Orlando, nos Estados Unidos. O velocista deixou os rivais para trás na noite de sábado e venceu a prova de 100 metros livre, com o tempo de 49s28.

Fratus, que havia batido Cielo nos 50m livre, foi apenas o nono colocado, com o tempo de 50s48. O americano Jimmy Feigen levou a medalha de prata, com 49s63, e o japonês Miguel Ortiz ficou com o bronze, com 50s33. Ryan Lochte, que se recupera de um problema no joelho, não passou do 7º lugar, com 51s54.

Foi a primeira vez que Cielo nadou os 100m livre desde o decepcionante sexto lugar obtido na final da prova nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Desde então o brasileiro vem se concentrando nas provas mais curtas, dos 50m livre e 50m borboleta. Em 2013, ele foi tricampeão mundial na primeira e bicampeão na segunda, em Barcelona.

Recordista mundial dos 100m, Cielo obteve o sétimo melhor tempo da temporada neste sábado, com o seus 49s28 em Orlando. Ainda distante dos 47s59 registrados pelo australiano James Magnussen neste início de ano. Em Orlando, Cielo também nadou os 50m livre, na qual ficou em segundo, atrás de Fratus, e os 100m borboleta, prova em que foi desclassificado.