Cielo troca de técnico e põe futuro do PRO16 em dúvida

Albertinho diz que continua trabalhando com Cielo, com quem tem contrato até 2016

Cielo continua vinculado a Alberto Silva, o Albertinho, mas já treina sob orientação do americano Scott Goodrich, de 26 anos, que está no Brasil há pelo menos duas semanas. O nadador, pelo menos por enquanto, não mostra disposição de se preparar no exterior, conforme fez no ciclo olímpico que culminou no ouro olímpico. O atleta, no entanto, está sem clube desde que o Flamengo decidiu dissolver a equipe de natação, com a chegada de Marcelo Bandeira de Mello à presidência, sucedendo Patrícia Amorim. Cielo não falará nesta sexta-feira sobre assunto, mas deve se pronunciar na segunda-feira, quando estará em Brasília em uma clínica da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Thiago Pereira, que também não teve seu contrato renovado com o Corinthians, não demonstrava vontade de deixar o trabalho com Albertinho, parceiro na conquista da sua única medalha olímpica. Mas, com a dissolução do grupo de treinos criado por Cielo, buscará novos rumos. Clubes brasileiros, como o Pinheiros, Minas e Fluminense, mostraram-se interessados em ter o nadador defendendo suas cores. Mas Thiago não descarta voltar a treinar nos EUA.

Alberto Silva afirma que oficialmente ainda é técnico de Cielo. "Tenho contrato com ele até 2016 e, até agora, ele não me disse nada sobre a gente não continuar." O treinador afirma, no entanto, que o nadador o procurou afirmando sentir a necessidade de contar com um estrangeiro no corpo técnico e promoveu mudanças na comissão técnica. Albertinho conta que, pelo menos em termos oficiais, Scott veio como assistente. "Mas quando íamos iniciar o trabalho, apresentei minha planilha de treinamentos e o Scott disse que já tinha a dele. Conversei com o Cielo sobre qual programa ele ia adotar e ele optou pelo do Scott."

Albertinho também afirmou que no dia 9, dia do casamento de Thiago, Cielo se reuniu com os outros atletas do PRO16 e ficou decidido que o trabalho atual não teria continuidade. Se a equipe será definitivamente dissolvida, o treinador não sabe dizer. "Eu não estava na reunião e como a equipe é do Cielo, cabe a ele informar sobre o assunto." O que o treinador sabe, é que atletas como Leonardo de Deus, Nicholas Santos, André Schultz, Tales Cerdeira e Vinícius Waked estão treinando sob orientação de seu ex-assistente enquanto não acertam com um novo clube.