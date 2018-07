Cielo usa Torneio Open como preparação para Mundial

O Torneio Open de Natação começa nesta quarta-feira e vai até domingo, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. E servirá como preparação para a seleção brasileira, inclusive o astro Cesar Cielo, para a disputa do Campeonato Mundial em piscina curta (25 metros), que será realizado entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

"Estou encarando como a preparação oficial para Dubai. É claro que estou nadando para o Flamengo também. Mas vai ser um teste, porque não competi mais depois do Troféu José Finkel (no fim de setembro). Fiz treino atrás de treino, sem ter uma base real em competição", contou Cielo, que é recordista mundial dos 50 e 100 metros livre - ambos em piscina olímpica (50 metros).

Como vem de um longo período de treinos, Cielo não quis criar uma expectativa de que irá fazer grandes marcas no Torneio Open. "Vamos ver o que vai sair", afirmou o principal nome da natação brasileira, reconhecendo que o foco é mesmo Mundial. "Pensando na preparação das próximas duas semanas depois dessa competição, posso descansar ou melhorar força e resistência."

No Torneio Open, que é disputado simultaneamente com o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, Cielo vai nadar os 50 e 100 metros livre, as duas provas que disputará no Mundial de Dubai, mas também estará nos 50 metros borboleta e em dois revezamentos da equipe do Flamengo: 4x100 metros livre e 4x100 metros medley.