Cielo vai à final dos 50m em Roma com o melhor tempo

Na final, que será disputada ainda nesta quinta-feira, a partir das 13h50 (horário de Brasília), Cielo terá a companhia de Bruno Fratus. O também brasileiro se classificou para a disputa de medalha dos 50 metros na sexta colocação, com o tempo de 22s63.

O italiano Marco Orsi e o russo Sergey Fesikov foram os nadadores que mais se aproximaram de Cielo nas eliminatórias, ambos com o tempo de 22s54. Nicolas Oliveira, que foi o 26º, com 23s12, e Nicholas Santos, que ficou apenas em 27º, com 23s20, foram eliminados.

O brasileiro Thiago Pereira fez apenas o 12º melhor tempo dos 100 metros borboleta, com 53s95, e vai disputar somente a final B. Já Leonardo de Deus ficou em 24º lugar nas eliminatórias, com 54s96. O queniano Jason Dunford fez o melhor tempo das baterias classificatórias com 52s43.

Também nesta quinta-feira, Henrique Barbosa passou apenas para a final B dos 100 metros peito ao fazer apenas o 12º melhor tempo das eliminatórias, com 1min02s90. O sul-africano Cameron Van den Burgh, com 1min01s06, foi o mais rápido das baterias classificatórias.