Cielo vai às semifinais dos 100m com 3º melhor tempo

Cielo completou a prova em 46s83. O brasileiro foi mais lento do que o francês Fabien Gilot (46s62), que bateu o recorde do campeonato, e o norte-americano Nathan Adrian (46s66). Já Nicolas Oliveira, detentor do recorde sul-americano da distância, ficou em 18º lugar (47s87) e foi eliminado.

"Foi difícil dormir depois da medalha de ontem, fiquei rolando na cama, mas eu sabia que hoje tinha que ficar ligado apenas na classificação. Hoje à noite já entro diferente e com mais força. Depois de três dias de prova o cansaço bate e é bom economizar no esforço. É bom pro corpo, pra cabeça é melhor ainda saber que está sobrando, mas na semifinal já entro diferente", disse Cielo.

O revezamento 4x100 metros livre do Brasil, formado por Tatiana Lemos Barbosa, Flávia

Delaroli Caziollato, Juliana Kury e Michelle Lenhardt, avançou para a final com recorde sul-americano e em sétimo lugar. A equipe marcou o tempo de 3m37s46 e superou um recorde que vigorava desde 2004.

Henrique Rodrigues avançou com segurança nos 100 metros medley e garantiu vaga nas semifinais com o segundo melhor tempo(52s53), atrás apenas do norte-americano Ryan Lochte (52s06). Já Diogo Yabe ficou apenas em 25º lugar e foi eliminado.

Felipe França Silva e João Gomes Júnior avançaram às semifinais dos 50 metros peito com o quarto (26s74) e o quinto melhor tempo (26s76), respectivamente. O sul-africano Cameron Van Der Burgh se classificou em primeiro, com 26s14, e quebrou o recorde do campeonato.

Fabíola Molina, com 27s62, avançou às semifinais dos 50 metros costas com o 15º melhor tempo e Etiene Medeiros (27s78) foi eliminada ao ficar em 17º lugar. Flávia Delaroli Caziollato fez o 13º melhor tempo nos 50 metros livre (24s71) e também avançou às semifinais. Já Michelle Lenhardt não conseguiu se classificar nessa prova. E Daniele de Jesus foi eliminada nos 100 metros borboleta.