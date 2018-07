Cielo vence 50 metros borboleta no Troféu Maria Lenk Cesar Cielo faturou neste domingo mais uma medalha de ouro no Troféu Maria Lenk, realizado no Rio de Janeiro, no Parque Aquático Julio Delamare. O campeão olímpico e mundial, que compete pelo Flamengo, triunfou na disputa dos 50 metros borboleta, que não é sua especialidade, com o tempo de 23s29.