Cigano defende título em dezembro nos EUA A edição 155 do UFC terá como ponto alto a revanche entre Júnior Cigano e o americano Cain Velásquez. O confronto vale o cinturão dos pesos pesados, atualmente em poder do lutador brasileiro, que venceu Velásquez em novembro de 2011. O UFC 155 está marcado para o dia 29 de dezembro, no MGM Grand Arena, em Las Vegas.