Cigano leva surra de Velasquez, e Dana já projeta tira-teima

O reinado de Junior Cigano nos pesos pesados do UFC foi interrompido. O brasileiro sofreu uma derrota avassaladora para o norte-americano Cain Velasquez, de quem havia tomado o cinturão em novembro de 2011, em combate realizado na madrugada de domingo, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Velasquez, que ficou muito próximo de nocautear Cigano com um direto de direita nos minutos finais do primeiro round, dominou o combate e conseguiu a vitória por pontos, em decisão unânime dos juízes.

"Me surpreendi em conectar tão bem meus golpes, porque ele é um cara duro", comentou o norte-americano. "Foi muito bom, me sinto muito bem agora. Este é o meu presente de Natal. Eu prometi que ia conseguir este presente", completou.

Dana White, presidente do UFC, se surpreendeu com o resultado. "Nunca esperava isso. Cain foi incrível, ele foi para cima de Junior e vimos tudo o que ele é capaz. A partir do segundo round, ele poderia acabar com a luta quando quisesse."

Cigano também recebeu palavras de incentivo de Dana. "Ele passou por coisas que jamais tinha passado em sua carreira. Ele foi um grande guerreiro."

O brasileiro não conseguiu esconder sua frustração. Com o rosto bastante machucado pelos duros golpes de Velasquez, Cigano, que foi encaminhado para um hospital assim que acabou o combate, pediu desculpas aos fãs e admitiu que esteve irreconhecível no combate. "Não consegui ser efetivo, meus golpes não entraram direito."

Cigano pediu uma revanche e, claro, Dana não descarta. Tudo em nome do espetáculo. "A luta que faria mais sentido seria um terceiro combate entre Junior e Cain, acho que seria selvagem se eles lutassem novamente. Mas Cigano ainda precisa voltar para casa e se recuperar do que ele passou aqui", comentou. "Acho trilogias sempre incríveis. Eu quero ver essa terceira luta."

Quem não ficaria nada satisfeito com isso é Alistair Overeem. O holandês, que foi impedido de enfrentar Cigano após ser pego no doping, vai enfrentar Antonio Pezão no UFC 156, em fevereiro, e se vencer será o rival natural de Velasquez. Agora é aguardar os próximos capítulos.