Cigano nocauteia Cain e se torna campeão dos pesos pesados do UFC

Júnior Cigano é o mais novo campeão dos pesos pesados do UFC. O brasileiro precisou de pouco mais de um minuto para nocautear Cain Velasquez e roubar o cinturão do norte-americano.

"É incrível, quero agrade a todo o meu time, a toda a minha família e a todos que torceram por mim. Acho que Cain Velasquez era o meu rival mais duro. Estava com medo de lutar com ele porque ele é muito duro e não estava 100% para esta luta", disse o brasileiro.

A ‘maior luta da história do UFC’, com direito a transmissão pela primeira vez em uma televisão aberta dos Estados Unidos, começou bastante estudada, mas com ambos os lutadores desferindo vários golpes. Cigano, porém, logo encaixou um cruzado de direita perfeito, derrubou Velasquez e foi para cima do rival.

Sem ver o ex-campeão se defender, o juiz interrompeu a luta.Além de se tornar campeão, Júnior Cigano ainda quebra o recorde de vitórias consecutivas entre os pesos pesados do UFC. O brasileiro agora tem uma sequência de oito triunfos na principal categoria do MMA, deixando para trás o próprio Cain Velasquez e a lenda Randy Couture.

Cigano (14 vitórias e apenas um derrota), que não sabe o que é perder no UFC, ainda ‘sujou’ a carreira de Velasquez e impôs a primeira derrota no cartel de agora dez lutas do norte-americano. Cain estava se recuperava de cirurgia no ombro direito e não lutava desde outubro do ano passado.

"Queria me desculpar com os meus fãs e minha família, desapontei você. Vou dar a volta por cima e, com certeza, vou recuperar o meu cinturão. Ele meio que mexeu com meu equilíbrio, é muita força. Eu esperei muito para ele vir pra cima e ele fez o que tinha que fazer. Parabéns para ele", disse Velasquez.