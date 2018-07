Cigano perde título dos pesados do UFC para Velasquez

LAS VEGAS - O brasileiro Júnior Cigano perdeu na noite de sábado o cinturão dos pesos pesados do UFC, a principal organização de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês) do mundo. Em combate realizado na cidade de Las Vegas, que encerrou o UFC 155, ele foi derrotado pelo norte-americano Cain Velasquez por decisão unânime dos árbitros.

A luta foi a revanche do combate realizado em novembro de 2011. No ano passado, Cigano superou Velasquez por nocaute ainda no primeiro round, o que lhe garantiu o cinturão dos pesos pesados. Depois disso, o brasileiro ainda fez uma defesa do seu título, contra o também norte-americano Frank Mir, em maio, antes do novo encontro com Velasquez.

Na noite de sábado, porém, Cigano não teve chances de vitória e foi completamente dominado pelo oponente. Velasquez foi superior nos cinco rounds e castigou o brasileiro, com golpes no rosto, quedas e também o abafando nas grades do octógono. "Eu tinha que melhorar e foi o que vim fazendo. Esse foi meu presente de natal. Prometi que conseguiria isso", comemorou Cain, que quase nocauteou o brasileiro no primeiro round.

Após o combate, Cigano reconheceu a superioridade de Velasquez, mas prometeu recuperar o cinturão dos pesos pesados do UFC. "O soco tudo bem. Para mim é normal isso, mas ele vinha para cima o tempo todo. Velasquez foi muito eficaz, parabéns para ele. Mas eu vou voltar e esse cinturão vai ser meu novamente", disse.

Com a derrota de Cigano, o Brasil passa a ter um campeão a menos no UFC. Anderson Silva é o detentor do cinturão dos médios, enquanto José Aldo está com o dos penas. Já Renan Barão é o campeão interino do peso galo.

O próximo evento do UFC será realizado na cidade de São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, em 19 de janeiro. A principal luta será entre o brasileiro Vitor Belfort e o inglês Michael Bipsing.