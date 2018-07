Cilic elimina Ferrer e encara Wawrinka na final em Genebra Em uma prévia de sua estreia em Roland Garros, o suíço Stan Wawrinka fez a alegria da torcida local em Genebra, nesta sexta-feira, ao derrotar o checo Lukas Rosol, que será seu primeiro adversário na defesa do título do Grand Slam francês, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.