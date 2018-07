Cinco atividades em São Paulo para quem é amante dos esportes

Não é só de cultura, trabalho ou gastronomia que vive a cidade de São Paulo. Quem é fã de esportes também encontra muitas atividades para curtir na Capital. As opções são variadas: desde exposições até aulas práticas; para adultos e crianças; homens e mulheres. Além disso, não é preciso desembolsar nenhum centavo.

Se você quer relembrar os melhores momentos da Libertadores, conhecer as regras e a história do rugby, participar de uma aula de zumba ou aprender a jogar beisebol, o 'Estadão' selecionou algumas das atividades mais interessantes que acontecem neste mês. Confira na lista abaixo.

1. Para os apaixonados pela Libertadores

O Museu do Futebol apresenta a exposição “Libertadores - Uma paixão que nos une”. A mostra conta com vários ambientes interativos. No chão, diversos adesivos de bola feitos pelo fotógrafo Caio Vilela – que percorreu o mundo registrando o futebol de rua – mesclam o cenário futebolístico com a famosa “pelada”. A exibição ainda conta com um telão de vídeos, fotos e curiosidades da competição - uma produção do jornalista e criador do Guia dos Curiosos, Marcelo Duarte. Também serão disponibilizados para download gratuito dois aplicativos: um com dados da competição, e outro com conteúdo mais extenso sobre a exposição. Aos sábados a entrada no museu é gratuita. Nos outros dias, se paga R$6 (inteira) e R$ 3 (meia-entrada para estudantes, idosos e professores). Pessoas com deficiência e crianças não pagam.

Onde: Museu do Futebol (Praça Charles Miller, s/n – Estádio do Pacaembu)

Quando: Até 14 de junho

Horário: Das 9h às 17h

2. Rugby para cachorro… lobo, papagaio, elefante

A estação Clínicas do Metrô traz a atração "Mostra Rugby Animal". O Rugby Animal é um projeto idealizado por Renato Motta e Luís Naretto, que criaram uma turma de personagens animais cada qual com características próprias relacionadas às posições de Rugby. O objetivo é transmitir de maneira lúdica, principalmente para crianças e adolescentes, os valores, regras e conceitos deste esporte que estará presente nas Olimpíadas de 2016, a ser realizada no Rio de Janeiro.

Onde: Estação Clínicas do Metrô

Quando: De 10 a 31 de março

3. Futebol é aqui!

A paixão do brasileiro também é tema de exposição no Metrô. A estação Jardim São Paulo recebe a mostra "Onde Mora o Futebol". Em seu trabalho, o fotógrafo Caio Vilela mostra que diariamente acontece o futebol espontâneo. A famosa “pelada” não escolhe raça ou religião. Esse fenômeno reúne craques anônimos nos cinco cantos do planeta. Nesse universo, que ignora os holofotes da mídia, craques anônimos fazem de um pedaço de chão seu espaço de cidadania, onde todos são aceitos como iguais. O conjunto de imagens reunidas na exposição registram momentos brilhantes, efêmeros e muitas vezes transformadores nas cinco regiões do Brasil.

Onde: Estação Jardim São Paulo do Metrô

Quando: De 10 a 31 de março

4. Sexo Frágil?

Para comemorar o Dia das Mulheres, que acontece no próximo dia 8, domingo, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação definiu uma programação dedicada a elas em seis centros esportivos espalhados pela capital. As atividades acontecem no sábado e as mulheres poderão praticar patinação, aula de zumba, caminhada, vôlei, futsal, ioga e até mesmo tai chi chuan.

Onde: CEs Tietê, Pirituba, Tatuapé, Lapa e Vila Guarani e também no CERET

Quando: Sábado, 7 de março.

Horário: A partir das 9h

Informações: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes

5. Belas tacadas

O beisebol pode até não ser um esporte muito conhecido no Brasil, mas em São Paulo a modalidade encontra adeptos e, claro, quem também queira aprender a jogar. Criado em 1958 em homenagem à população japonesa que imigrou para a cidade, o Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi oferece aulas duas vezes por semana, à tarde. Para se inscrever, basta levar uma cópia do documento de identidade, duas fotos 3x4 e comprovante de residência. Crianças a partir dos 9 anos podem participar. Para os menores, também é preciso levar a autorização do responsável.

Onde: Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi - Av. Presidente Castelo Branco, 5446 - Bom Retiro

Quando: Terças e quintas-feiras

Horário: A partir das 14h30

Informações: (11) 3221-5105 / mfujimoto@prefeitura.sp.gov.br