Cinco brasileiros avançam na etapa portuguesa de surfe

O primeiro dia de disputa da etapa portuguesa do Circuito Mundial de Surfe foi positivo para o Brasil. Dos sete surfistas que entraram na água, cinco venceram suas baterias e avançaram para a terceira fase da competição: Gabriel Medina, Jadson André, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Miguel Pupo. Já Raoni Monteiro e Alejo Muniz terão de disputar a repescagem.

Entre os candidatos ao título mundial, Medina, Kelly Slater, Joel Parkinson e Taj Burrow se classificaram, enquanto Mick Fanning, John John Florence e Michel Bourez não foram bem e terão de tentar a sorte na segunda fase, que pode ser realizada nesta quarta-feira desde que existam boas condições na praia de Supertubos, em Peniche. Às 7h30 da manhã (3h30 horário de Brasília) uma avaliação será feita para decidir se haverá competição.

Como está na terceira fase, Medina já garante no mínimo um 13º lugar na etapa, o que não mudaria sua pontuação no Circuito Mundial, pois atualmente ele já possui um 13º lugar de descarte. Para aumentar a vantagem na liderança, o brasileiro precisa pelo menos vencer na terceira fase. Já Kelly Slater precisa torcer por um tropeço do brasileiro para sonhar mais alto na última etapa, em Pipeline, no Havaí.

1ª Bateria:

Taj Burrow (AUS) 12,10

Freddy Patacchia (HAV) 8,97

Travis Logie (AFS) 7,37

2ª Bateria:

Jadson André (BRA) 15,93

Brett Simpson (EUA) 12,10

John John Florence 11,10 (HAV)

3ª Bateria:

Joel Parkinson (AUS) 15,83

C. J. Hobgood (EUA) 9,24\

Jeremy Flores (FRA) 8,47

4ª Bateria:

Sebastian Zietz (HAV) 16,10

Mick Fanning (AUS) 10,66

Raoni Monteiro (BRA) 4,83

5ª Bateria:

Kelly Slater (EUA) 17,00

Matt Wilkinson (AUS) 16,07

Nic Von Rupp (POR) 7,50

6ª Bateria:

Gabriel Medina (BRA) 14,27

Kai Otton (AUS) 12,83

Jacob Willcox (AUS) 8,43

7ª Bateria:

Filipe Toledo (BRA) 14,33

Aritz Aranburu (ESP) 8,73

Michel Bourez (TAI) 7,53

8ª Bateria:

Adriano de Souza (BRA) 12,83

Alejo Muniz (BRA) 10,60

Julian Wilson (AUS) 9,56

9ª Bateria:

Jordy Smith (AFS) 16,60

Adrian Buchan (AUS) 12,83

Mitch Crews (AUS) 5,33

10ª Bateria:

Miguel Pupo (BRA) 10,60

Adam Melling (AUS) 10,50

Kolohe Andino (EUA) 7,37

11ª Bateria:

Josh Kerr (AUS) 15,13

Bede Durbidge (AUS) 14,00

Dion Atkinson (AUS) 10,60

12ª Bateria:

Owen Wright (AUS) 16,16

Tiago Pires (POR) 12,93

Nat Young (EUA) 10,27