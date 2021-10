Cinco brasileiros concorrem ao 'Oscar' das ondas grandes no surfe

No dia 29 de outubro serão anunciados os vencedores do Red Bull Big Wave de 2021, o 'Oscar' das ondas grandes do surfe. Cinco brasileiros concorrem ao título, e com boas chances de ganhar. No evento, a Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) vai distribuir uma premiação de US$ 350 mil (cerca de R$ 1,92 milhão) nas categorias pré-determinadas: Onda do Ano, Maior Onda na Remada, Maior Onda de Tow-In e Surfista do Ano.

Além dos brasileiros, outros países concorrem com atletas renomados, como Alemanha, Irlanda, África do Sul, Estados Unidos e França. A maioria das ondas inscritas é de lugares já conhecidos por produzirem arrebentações imensas, como Nazaré (em Portugal), Pe'ahi (também conhecido como Jaws, no Havaí), Mavericks e em Half Moon Bay (ambas na Califórnia), Todos os Santos (no México) e ainda Mullaghmore Head (Irlanda).

Na categoria Onda do Ano estão concorrendo as brasileiras Michelle des Bouillons e Maya Gabeira, enquanto no masculino está Vinicius dos Santos. Já na categoria Maior Onda na Remada, a carioca Raquel Heckert está entre as finalistas. No masculino, Vinicius dos Santos também emplacou seu nome entre os favoritos. Pegar ondas gigantes, mais do que um esporte em si, é um desafio para esses surfistas.

Já em Maior Onda Surfada por Tow-In, aquela em que o atleta é colocado no mar com ajuda de um jet-sky, competem pelo Brasil Michelle des Bouillons, Maya Gabeira, com duas ondas, e Lucas "Chumbo" Chianca. Todos eles também competem na categoria Atleta do Ano.

Muitos acreditam que Lucas Chumbo tem boas chances de levar o prêmio de maior onda surfada com o auxílio de jet-ski e, quem sabe, superar o recorde mundial de Rodrigo Koxa, que pegou uma onda de 24,4 metros. Chumbo surfou uma onda gigante em Nazaré, em 29 de outubro de 2020. Ela é uma das candidatas ao prêmio, que será conhecido no fim do mês.

Veja abaixo as indicações da WSL para o Red Bull Big Wave de 2021:

Onda do Ano

O prêmio da "Onda do Ano" é concedido para quem demonstrar o nível de surfe em ondas grandes mais avançado e comprometido surfando a onda inteira até a sua finalização com sucesso. Além do tamanho total da onda, é levado em consideração, no grande escopo, o nível de desempenho do surfista, conforme o julgamento utilizando as imagens de vídeo disponíveis.

Lista das Indicadas ao Prêmio Feminino:

Michelle des Bouillons em Nazaré, Portugal, no dia 22 de fevereiro de 2021

Maya Gabeira em Nazaré, Portugal, no dia 5 de fevereiro de 2021

Izzi Gomez em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Paige Alms em Todos os Santos, México, no dia 11 de janeiro de 2021

Justine Dupont em Nazaré, Portugal, no dia 6 de janeiro de 2021

Keala Kennelly em Himalayas, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Lista dos Indicados ao Prêmio Masculino:

Vinicius dos Santos em Nazaré, Portugal, no dia 22 de fevereiro de 2021

Kalani Chapman em Outer Reef Log Cabins, Havaí, 16 de janeiro de 2021

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Eli Olson em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Peter Mel em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de janeiro de 2021

Grant Baker em Mavericks, Califórnia, no dia 11 de dezembro 2020

Wilem Banks em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Billy Kemper em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Conor Maguire em Mullaghmore Head, Irlanda, em 28 de outubro de 2020

Maior Onda na Remada

O prêmio de "Maior Onda Surfada na Remada" será concedido ao surfista e a surfista que droparem as maiores ondas com a força dos braços e terão que finalizá-las com sucesso.

Indicadas ao Prêmio Feminino:

Justine Dupont em Jaws, Havaí, no dia 17 de janeiro de 2021

Raquel Heckert em Jaws, Havaí, no dia 17 de janeiro de 2021

Bianca Valenti em Mavericks, Califórnia, no dia 12 de janeiro de 2021

Paige Alms em Todos os Santos, México, no dia 11 de janeiro de 2021

Justine Dupont em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de dezembro de 2020

Keala Kennelly em Himalayas, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Indicados ao Prêmio Masculino:

Vinicius dos Santos em Nazaré, Portugal, no dia 22 de fevereiro de 2021

Wilem Banks em Mavericks, Califórnia, no dia 10 de janeiro de 2021

Peter Mel em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de janeiro de 2021

Grant Baker em Mavericks, Califórnia, no dia 11 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de dezembro de 2020

Peter Mel em Mavericks, Califórnia, no dia 8 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Billy Kemper em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Nathan Florence em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Ian Walsh em Jaws, Havaí, no dia 2 de dezembro de 2020

Maior Onda Surfada por Tow-In

Os prêmios de "Maior Onda Surfada por Tow-In" são concedidos aos surfistas que surfarem a maior onda com o auxílio do jet-ski para entrarem na onda.

Indicadas ao Prêmio Feminino:

Michelle des Bouillons em Nazaré, Portugal, no dia 22 de fevereiro de 2021

Maya Gabeira em Nazaré, Portugal, no dia 5 de fevereiro de 2021

Justine Dupont em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Justine Dupont em Mavericks, Califórnia, no dia 1 de janeiro de 2021

Maya Gabeira em Nazaré, Portugal, no dia 29 de outubro de 2020

Justine Dupont em Nazaré, Portugal, no dia 29 de outubro de 2020

Indicados ao Prêmio Masculino:

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Kai Lenny em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Ian Walsh em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Makua Rothman em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Nathan Florence em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Francisco Porcella em Jaws, Havaí, no dia 16 de janeiro de 2021

Kalani Chapman em Outer Reef Log Cabins, Havaí, 01 de janeiro de 2021

Lucas "Chumbo" Chianca em Nazaré, Portugal, em 29 de outubro de 2020

Sebastian Steudtner em Nazaré, Portugal, no dia 29 de outubro de 2020

Sebastian Steudtner em Nazaré, Portugal, no dia 29 de outubro de 2020

Conor Maguire em Mullaghmore Head, Irlanda, em 28 de outubro de 2020

Atleta do Ano

O prêmio de "Atleta do Ano" é concedido ao melhor e a melhor surfista de ondas grandes, conforme suas performances ao longo dos últimos 12 meses, nas ondas surfadas que foram capturadas em vídeo ou foto.

Indicadas ao Prêmio Feminino:

Maya Gabeira

Michelle des Bouillons

Justine Dupont

Keala Kennelly

Paige Alms

Raquel Heckert

Indicados ao Prêmio Masculino: