Cinco empresas concorrem por mascote do Rio/2016

RIO - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio anunciou nesta sexta-feira as cinco empresas selecionadas para a terceira etapa do processo seletivo para escolher o mascote dos Jogos. De acordo com o Comitê, agora as propostas deverão passar por ajustes e aprofundamentos em um trabalho conjunto com a equipe do Rio/2016.

Dos selecionados, duas são de São Paulo (Birdo Filmes e Cinema Animadores) e uma do Rio de Janeiro (Labareda Design). Outras duas são microempresas: a Loucomov Animação e a "Marcella Tamayo dos Santos".

Ainda segundo o Comitê Organizador, após os ajustes necessários, as propostas serão avaliadas segundo critérios técnicos. Depois, serão selecionadas para a última fase, com a comissão julgadora. O vencedor receberá R$ 50 mil.