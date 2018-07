Cinco guindastes são liberados para uso no Itaquerão

SÃO PAULO - Os cinco guindastes que estavam interditados no Itaquerão depois do acidente ocorrido dia 27 de novembro, que provocou a morte de dois operários nas obras do estádio do Corinthians e que abrigará o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014, foram liberados para uso pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Outros três guindastes utilizados na arena, entretanto, continuam sob interdição e só poderão ser liberados após nova inspeção. Para isso, a Odebrecht deverá realizar reparos nas peças após exigências feitas por auditores fiscais durante vistoria no local.

A liberação dos cinco guindastes que foram recolocados novamente em uso ocorreu quarta-feira, sendo que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo (SRTE-SP) informou que os três equipamentos interditados deverão ser vistoriados sexta-feira ainda. A interdição dos guindastes aconteceu depois que o maior deles tombou quando fazia o içamento da última peça da cobertura do setor leste do Itaquerão, provocando a morte de dois trabalhadores no local. Mesmo com os equipamentos interditados, as obras foram reiniciadas dia 2 de dezembro.

CRONOGRAMA

Um novo cronograma para as obras no Itaquerão foi traçado após o acidente e a consequente interdição da área onde uma estrutura metálica foi danificada. A meta da Odebrecht é conseguir colocar uma nova peça no lugar desta que foi destruída, até o próximo dia 15 de fevereiro, fechando assim a cobertura do prédio leste da arena.

A área do estádio onde houve o acidente continua interditada pela Defesa Civil. O novo plano de obras traçado pela construtora, em conjunto com o Corinthians, prevê que o estádio poderá ficar pronto até 15 de abril, nova data estipulada pela Fifa. O jogo de abertura da Copa de 2014 ocorrerá menos de dois meses depois, no dia 12 de junho, quando o Itaquerão receberá o jogo entre Brasil e Croácia.