Cinco mil santistas viram o jogo na Vila Aproximadamente cinco mil torcedores compareceram à Vila Belmiro para acompanhar pela tela do placar eletrônico a decisão do Mundial. Mas, quando terminou o 1º tempo, com vitória parcial por 3 a 0 do Barça, muita gente foi embora. Na saída, a maioria culpava a retranca com três zagueiros armada Muricy Ramalho pelo fracasso do time.