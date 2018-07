Cinco perguntas para

1. O Real Madrid pode fazer frente ao atual momento do Barcelona?

A goleada sofrida pelo Real (5 a 0) foi um resultado histórico e isso acirrou ainda mais os ânimos. Mas acho que o Barcelona tem mais conjunto. Estão juntos há mais tempo e entram como favoritos.

2.No duelo de mata-mata pela Copa dos Campeões há diferença?

Se o Barcelona jogasse a primeira em casa, levaria mais vantagem, pois é imbatível no Camp Nou. Talvez hoje, no mundo, seja a melhor equipe em atividade.

3.Você tem boas lembranças do clássico?

Lembro muito bem, minha estreia no clássico foi numa vitória do Barcelona por 4 a 0, em que fiz três gols. Outro jogo marcante foi em 1961, pela Copa dos Campeões. O Real buscava o hexa e marquei um gol histórico na vitória do Barça (2 a 1). Fui homenageado e até hoje tem uma placa no museu do clube.

4.Tem preferência por algum dos clubes?

Eu não queria sair do Barcelona, mas a diretoria da época queria me naturalizar para contratar outros estrangeiros e não concordei. O Real me chamou e eu fui, mas não houve revolta, porque entenderam meus motivos. Mas torço mais pelo Barcelona, tenho mais amigos lá quando vou.

5.Os torcedores de Real e Barça ainda reconhecem você?

Sou da associação dos dois clubes e por isso algumas pessoas me reconhecem na rua, principalmente os torcedores da minha época.