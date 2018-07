Não adiantou eu protestar que ficava mal ele de chifres, que ele iria ouvir piadas a tarde inteira. E o que iriam pensar de mim, a mulher do chifrudo? Mas ele quis porque quis os chifres. Eu estava de cabelo verde e toda pintada de azul e vermelho. As crianças fugiram de nós quando nos viram saindo fantasiados para o estádio. O cachorro tentou morder o Totonho.

Mas, no fim, deve ter sido isso que atraiu a câmera. Eu só sinto que muita gente que nos viu na TV não nos reconheceu. Avisa todo mundo que nós vamos estar no jogo do Brasil com Camarões, em Brasília, fantasiados do mesmo jeito. Inclusive, vou com a mesma pintura, porque ainda não consegui tirar a tinta. O Totonho só vai acrescentar uma bandeirinha do Brasil em cada chifre. Duvido que nos foquem outra vez. Uma felicidade dessa não acontece duas vezes, mas, quem sabe?

Fique atenta, titia. Cabelo verde e pintada de azul e vermelho sou eu, viking é o Totonho. Fiquei pensando, será que o Galvão Bueno nos viu? Será que ele disse alguma coisa? Porque sabe, titia, a experiência teve alguma coisa de místico. Falando sério. Afinal, o que a gente quer na vida é ser notado, não é mesmo? É não ser apenas outra cara na multidão, no meu caso uma cara pintada. E eu senti como se alguém tivesse finalmente nos notado. Não a câmera, algo mais alto. Mais alto até do que o Galvão Bueno. Deus. Por que não? Foi como se Deus tivesse nos visto. Não as pinturas e os chifres, mas nós, o Totonho e eu, por trás do ridículo. Foi só por cinco segundos, mas Deus nos notou, titia. Eu sei que notou. Um beijo."