Cinco sugestões do editor de Esportes do Estadão nesta segunda-feira

Olá, amigos, eu sou Robson Morelli, editor de Esportes do Estadão. Deixo aqui minhas sugestões de leituras para esta segunda-feira. Gostaria de receber sugestões de reportagens, coberturas, enfim, tudo o que poderia nos ajudar a ficar mais próximo dos assuntos que você julga relevantes. Pode enviar para o meu e-mail: robson.morelli@ estadao.com . O Brasileirão está quente e os Jogos Olímpicos se aproximam. Queremos trazer você para dentro do Estadão, com ideias e discussões, mostrando um jeito de pensar que talvez nos passe despercebido, valorizando o que já temos e nos apontando caminhos. O esporte, como digo, é porta de entrada para muitos leitores e amigos. Pano de fundo para puxar conversa. Junte-se a nós. E boa leitura.

CINCO SUGESTÕES

1 - Conmebol convoca Fla e River para decisões da final da Libertadores

2 - Felipe Melo pega cinco jogos de gancho por gestos obscenos

3 - No São Paulo, Jucilei comemora volta ao time: 'fui afastado injustamente'

4 - Flamengo revela acordo com Inter de Milão e aguarda 'fico' de Gabigol

5 - QUIZ - O que você sabe da carreira de Lewis Hamilton?