Cinema relembra um dos duelos mais violentos da história

O boxe é o esporte que desfruta de mais espaço no cinema. Amanhã, no Festival da Filadélfia, uma nova produção tendo a nobre arte como tema deve ganhar elogios da crítica especializada. Trata-se de The Good Son, que retrata a fatídica luta entre o norte-americano Ray Boom Boom Mancini e o sul-coreano Deuk-Koo Kim. A história da luta foi eternizada pelo escritor Mark Kriegel em setembro e virou um documentário, que será exibido também domingo e quarta-feira.

Na escaldante tarde de 13 de novembro de 1982, no ringue do Caesars Palace, em Las Vegas, foi disputado um dos combates mais violentos da história do boxe. Mancini venceu por nocaute técnico no 14.º assalto e manteve o cinturão dos leves da Associação Mundial de Boxe. Kim entrou em coma horas mais tarde e morreu quatro dias depois no Hospital Desert Springs.

"Eu não entendo o motivo de Kim ter se esforçado tanto naquela luta", disse Young-Mi, mulher de Kim, que estava grávida.

Por razões ainda obscuras, a mãe de Kim e o juiz Richard Greene se suicidaram meses depois do combate. O Conselho Mundial de Boxe passou a adotar um máximo de 12 rounds e não mais 15 como fora no trágico duelo, considerando que o esforço final dos pugilistas era desumano.

Mancini era um dos maiores ídolos do boxe dos Estados Unidos. "Ele nunca mais foi o mesmo. Perdeu a vontade de lutar", disse o empresário Bob Arum, que organizou o duelo. Mancini lutou mais oito vezes. Teve quatro vitórias e quatro derrotas. Abandonou os ringues e, por causa de sua popularidade, participou de vários filmes de ação. "Nunca mais esqueci aquele momento. Poderia ter sido comigo. Jamais me passou pela cabeça ser o responsável pela morte de alguém."

Jiwan, filho de Kim, se emocionou ao encontrar com Mancini durante as filmagens do documentário. "Nunca encontrei, toquei ou falei com meu pai, mas tenho certeza de que ele me ama. Sinto sua proteção todos os dias."