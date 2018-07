Cinturão de ouro é o desejo de Mayweather e Canelo

O belíssimo cinturão foi apresentado nesta quarta-feira por Mauricio Sulaymán, filho de Jose Sulaymán, presidente do CMB. "É uma homenagem aos dois melhores lutadores da atualidade, no ano do cinquentenário do CMB", disse Maurício.

Apesar do organismo ser mexicano, Mauricio afirmou que a torcida é apenas para uma grande luta. "O importante é termos um espetáculo que entre para a história". Ele informou que apenas o título de Canelo, o dos médios-ligeiros, estará em jogo. Independentemente do resultado, o cinturão dos meio-médios permanecerá com Mayweather.

Mauricio Sulayman disse que a bandeira do Brasil foi retirada do logotipo do CMB porque a Federação Sul-Americana se transferiu do Brasil para a Argentina. O dirigente negou que tivesse algum desentendimento com os dirigentes brasileiros, afinal o País foi um dos fundadores do CMB em 1963.