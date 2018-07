Circuito de Vôlei de Praia começa em meio a polêmica sobre sexismo O Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2016 começa nesta segunda-feira em meio a uma grande polêmica. A primeira parada é o Open de Kish, no Irã, competição que conta apenas com chave masculina. Mais do que isso: o governo iraniano tem proibido a presença de mulheres em competições de vôlei, até mesmo nas arquibancadas.