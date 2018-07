Cirurgia afasta André do ataque do Corinthians por 30 dias

O atacante André será submetido a uma cirurgia que o tirará dos gramados por até 30 dias. Na noite desta segunda-feira, o jogador passará por um procedimento de hérnia inguinal direita no Hospital São Luiz Morumbi. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube.

O jogador vinha sofrendo dores na região da virilha, mas o departamento médico do Corinthians havia descartado o procedimento cirúrgico. Na última semana, no entanto, as dores continuaram, e a avaliação mudou.

André viveu altos e baixos no Corinthians. Contratado para ser o substituto de Vagner Love, que se transferiu para o futebol francês, o ex-santista anotou seis gols em 25 jogos. Um dos momentos mais difíceis de sua passagem foi a partida diante do Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores. Ele perdeu um pênalti quando o Corinthians buscava a reação, e o clube acabou desclassificado na Arena Corinthians. O atacante foi duramente criticado nas redes sociais.

No mês de maio, o Sport, clube pelo qual realizou a última temporada, tentou contratá-lo novamente, mas Tite, ainda como treinador, vetou a negociação. No time pernambucano, André marcou 14 gols em 34 jogos.

André deixou o Sport ao fim da última temporada e retornou ao Atlético-MG, detentor de seus direitos de federativos, que o liberou sem custos para o Corinthians. Ele assinou contrato de quatro anos em troca de R$ 3,5 milhões em luvas.