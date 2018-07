Cirurgia no pé ameaça sequência de Luan no Palmeiras

SÃO PAULO - Fora dos dois últimos jogos do Palmeiras, o atacante Luan pode ficar mais tempo longe da equipe. As dores nos pés que o fizeram ser poupado parecem mais graves do que o esperado e ele corre o risco de ser operado e ficar dois meses afastado.

O jogador sofre com inflamação em osso na sola do pé que o faz sentir dores quando corre. O médico Rubens Sampaio disse que a lesão afetava os dois pés e está melhorando, mas mesmo assim a tendência é de que Luan seja mesmo operado.

Felipão está preocupado com a situação porque adora a dedicação de Luan no auxílio à defesa durante as partidas. "É uma situação que incomoda bastante. Tem vezes que me preocupa, tem vezes que não. É um assunto que o departamento médico precisa decidir", disse o técnico.

Sobre reforços, o Palmeiras espera anunciar a contratação de Wesley nesta segunda-feira.