Cirurgia tira Guilheiro do tatame

O incidente ocorreu durante treinamento conjunto da seleção brasileira com judocas das equipes francesa e holandesa.

Em setembro, Guilheiro operou o ombro esquerdo.

O judoca havia planejado participação nas etapas de Montevidéu e Buenos Aires do Circuito Pan-Americano, nos dois próximos fins de semana, a fim de se adaptar às mudanças das regras aprovadas pela Federação Internacional de Judô.

Mesmo ausente das competições nos últimos seis meses, Guilheiro ainda ocupa a sétima posição no ranking da categoria até 81 kg. O brasileiro mais bem colocado nessa listagem é Victor Penalber, que está em segundo. Penalber, considerado o futuro da categoria meio-médio no Brasil, obteve o bronze no Grand Slam de Paris, no mês passado.