Cirurgia vai definir futuro de Ceni

Três semanas após o ídolo palmeirense Marcos abandonar os gramados, Rogério Ceni inicia a partir de segunda-feira sua derradeira batalha contra a aposentadoria no São Paulo. A artroscopia no ombro direito, que será realizada no máximo até amanhã, pode deixar o goleiro de 39 anos fora de atividade até o fim de julho. Com contrato até dezembro, Ceni deve adiar a decisão de parar no fim do ano ou aceitar a proposta de renovação, prometida ontem pela diretoria.

O médico do clube, José Sanchez, garante que o prazo de seis meses é o mais pessimista. "Tudo vai depender do que ocorrer na operação, quando saberemos de fato sobre a gravidade da lesão. Mas, se confirmar este prazo, não quer dizer que o ombro dele estará comprometido", disse Sanchez.

Segundo o médico, a idade avançada do goleiro não interfere na recuperação. "Não há problema, pois é um atleta em atividade. Seria importante a idade se fosse um sujeito sedentário, com mais de 50 anos. Não acredito que isso vá interferir (na aposentadoria). Dos planos que ele tinha, vai ter de tirar apenas os meses por causa da recuperação, mas vai voltar em nível competitivo, como estava antes."

Os médicos do clube garantem que a lesão não representava restrição aos movimentos até as dores aparecerem, há cerca de duas semanas. O procedimento cirúrgico servirá para fortalecer as duas estruturas do ombro que vêm causando incômodo: os ligamentos e uma articulação chamada labrum.

Na segunda-feira, Ceni deve iniciar a recuperação com atividades leves, ainda com uma tipoia - que deve usar por um tempo entre quatro e oito semanas.

Rogério Ceni evitou a imprensa após a confirmação de que terá de passar por cirurgia. Os médicos garantem, porém, que o goleiro reagiu com tranquilidade, pois sabe que não poderia seguir atuando em alto nível sem corrigir o problema. "Eu diria que quando teve o problema, o Rogério ficou mais chateado, porque já sabia que poderia ter mais repercussões. Queria continuar trabalhando sem necessidade de cirurgia, mas está bem consciente da responsabilidade que tem como atleta e sabe da cobrança sobre ele", disse Sanchez.

Relutância. O goleiro chegou a desafiar o diagnóstico dos médicos. Há uma semana, Rogério Ceni teve melhora no quadro e parou de sentir dores. Diante da recomendação de cirurgia, negou-se a passar pelo procedimento naquele momento. O veterano goleiro só se convenceu há dois dias de que a melhora não era definitiva.

"Havia uma possibilidade, que ao nosso ver era pequena, de tentar resolver o problema com tratamento convencional. Ele apresentou melhora muito boa e nos pediu para aguardar um pouco mais. Infelizmente, não foi o desfecho que o Rogério aguardava'', disse José Sanchez. "Ele evoluiu muito bem até terça e já estava até planejando fazer treinos com bola, mas ontem (anteontem), dormiu aqui no CT e acordou com muita dor. Hoje (ontem) pela manhã, ele estava com o mesmo quadro que apresentou há 12 dias."

