City e United querem deixar Liga para trás

O United vai a campo hoje contra o Wolverhampton e tenta diminuir a diferença para o City, de cinco pontos (38 a 33). O líder joga na segunda-feira, no clássico contra o Chelsea, fora de casa.

E o United terá ainda de superar a ausência de seu zagueiro e capitão Vidic, que sofreu lesão no joelho direito e ficará fora pelo restante da temporada. O jogador terá de passar por cirurgia.

Arsenal e Liverpool, que ainda sonham ao menos com uma vaga na zona de classificação para a Liga dos Campeões, jogam em casa hoje e podem melhorar a situação. O Arsenal, 5.º colocado com 26 pontos, recebe o Everton, enquanto o Liverpool, 7.º com 23, pega o QPR.

Também hoje: Bolton x Aston Villa, Norwich x Newcastle, Swansea City x Fulham e West Bromwich Albion x Wigan.

Alemão. Numa das competições mais equilibradas da história, o Campeonato Alemão pode ter um novo líder hoje, quando o Borussia Mgladbach (30 pontos) vai a campo contra o Augsburg, fora de casa.

No momento, Bayern de Munique, que joga amanhã contra o Stuttgart, fora de casa, e Schalke 04, que venceu ontem Hertha, em Berlim, por 2 a 1, somam 31 pontos. O Borussia Dortmund, com 30, também vai a campo amanhã de olho na primeira colocação. Recebe o Kaiserslautern, na zona de rebaixamento.

Também hoje: Colônia x Freiburg, Nuremberg x Hoffenheim, Mainz x Hamburgo, Werder Bremen x Wolfsburg e Hannover x Bayer Leverkusen.

Italiano. Como os três primeiros colocados (Juventus, Milan e Udinese) não jogam hoje, a Lazio tem uma boa oportunidade de entrar firme na luta pelo título. Para isso, precisa vencer o Lecce, fora de casa. A Internazionale continua sua luta para sair das últimas colocações diante da Fiorentina, em Milão. Também hoje: Siena x Genoa e Palermo x Cesena. A Juve, com 29 pontos, não corre o risco de perder a liderança hoje.