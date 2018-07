City não desiste de sonhar com o bi

O campeão Manchester City manteve sua tênue esperança de alcançar o rival Manchester United na luta pelo título ao ganhar ontem do Chelsea por 2 a 0. A diferença continua a ser de 12 pontos, mas o técnico Roberto Mancini não joga a toalha.

"Vamos lutar enquanto tivermos chance. Neste momento o importante é vencer os jogos e não ficar olhando para a tabela de classificação."

A situação poderia ter sido bem diferente se Lampard não tivesse desperdiçado cobrança de pênalti aos sete minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Hart derrubou Demba Ba dentro da área, mas se redimiu e defendeu a cobrança no canto direito.

Onze minutos depois, o City abriu o placar após bela jogada de David Silva, que encontrou Yaya Touré na área. O volante limpou um marcador e tocou no canto esquerdo.

O gol empurrou os Blues para cima, o que ofereceu o contragolpe ao City. E foi num deles que Tevez definiu o resultado. Ele recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo direito de Cech.

A vitória deu ao Manchester City uma folga na segunda posição. O time tem agora sete pontos de vantagem sobre o Chelsea (56 a 49), que hoje poderá ser ultrapassado pelo Tottenham - tem 48 e jogará contra o West Ham. O Arsenal, com 47, é outro que briga pela posição.

No outro jogo do dia, o Newcastle bateu o Southtampton em casa por 4 a 2, chegou aos 30 pontos e se afastou do bloco dos últimos colocados.