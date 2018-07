City só empata, mas lidera na Inglaterra O Manchester City voltou a passar sufoco no Campeonato Inglês. Depois de penar para virar em cima do Chelsea, na rodada passada, o time teve de suar ontem para buscar o 1 a 1 diante do Stoke City, fora de casa. Crouch abriu o placar e Yayá Touré empatou quando faltavam 14 minutos. O resultado leva ao City a 70 pontos e à liderança provisória no saldo de gols (50 a 46 do United, que amanhã recebe o Fulham).