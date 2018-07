City tem a obrigação de atropelar o lanterna O Manchester City joga pressionado hoje no campo do Wigan, mas pouca gente na Inglaterra duvida que o líder do campeonato não possa passar fácil pelo lanterninha, no encerramento da 21.ª rodada. O City tem a mesma pontuação (48) do rival Manchester United, que no sábado bateu o Bolton por 3 a 0, mas possui melhor saldo de gols. O técnico do City, Roberto Mancini, conta com a volta do meia David Silva, mas o atacante Balotelli é dúvida. Ontem, apesar de o artilheiro Van Persie (18 gols) ter deixado sua marca, o Arsenal acabou sendo derrotado pelo Swansea por 3 a 2.