City tenta recuperar confiança diante do Arsenal Manchester City e Arsenal é o clássico deste fim de semana do Campeonato Inglês. As duas equipes vivem momentos diferentes. O City vem de eliminação na Copa dos Campeões, enquanto o Arsenal está em êxtase com a ótima fase do atacante holandês Van Persie, autor de 15 gols no atual campeonato, 33 na temporada, sendo 12 nos últimos oito jogos. A favor do City está o fato da equipe não perder em seu campo há sete partidas. Outro problema do time de Manchester é o desfalque na lateral-esquerda. Gael Clichy cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Chelsea e o seu substituto Aleksandar Kolarov está lesionado.