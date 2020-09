City, United e Everton vencem e vão às quartas de final da Copa da Liga Inglesa

Manchester City, Manchester United e Everton não tiveram grandes dificuldades, nesta quarta-feira, para alcançar vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. City e United conseguiram vitórias por 3 a 0, fora de casa, diante de Burnley e Brighton & Hove Albion, respectivamente, enquanto o time de Liverpool, em seu campo, superou o West Ham por 4 a 1.

Dominic Calvert-Lewin foi o grande nome da vitória do Everton. Aos 11 minutos, o atacante, de 23 anos, teve grande categoria para controlar a bola com o pé esquerdo e finalizar com o direito. O empate do West Ham não foi menos bonito, com o chute cruzado de Snodgrass, aos 30 segundos da etapa final.

Mas a reação do Everton foi imediata e veio com Richarlison, ao cinco minutos. O brasileiro já havia criado pelo menos três boas oportunidades para marcar. O fato triste foi a lesão sofrida pelo atacante, aos 12 minutos.

O West Ham estava melhor no jogo e só não empatou por causa de uma maravilhosa defesa de Pickford. Mas o Everton tinha Lewin em grande noite. Alex Iwobi, que entrou em campo no lugar do lesionado Richarlison, acertou a trave e no rebote o atacante fez seu segundo gol no jogo: 3 a 1, aos 33 minutos. Aos 39, ainda teve fôlego para fechar a vitória.

Em ritmo de treino, o City fez 3 a 0 sobre o Burnley e poderia ter feito muito mais. Após várias chances desperdiçadas, Sterling abriu o placar, aos 35 minutos, após falha da zaga do West Ham.

Os demais gols só vieram na segunda etapa. Aos 4 minutos, Sterling teve tempo até de parar a bola na pequena área. O terceiro foi de Torres, em nova escapada pela esquerda.

Já o United precisou suar um pouco mais para conseguir os três gols. O primeiro veio em jogada de bola parada. McTominay subiu muito para fazer de cabeça, aos 44 minutos.

O Brighton foi para o ataque e pressionou bastante até os 28 minutos, quando Mata mostrou todo seu talento para fazer um belo gol, após conclusão colocada. O segundo gol desmontou o time da casa, que ainda viu Pogba fazer um lindo gol de falta, aos 35 minutos.

Em outro jogo da rodada, o Newcastle empatou com o Newport County no campo do adversário e foi conseguir a vaga na disputa de penalidades: 5 a 4.