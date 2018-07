City vai atrás do 1º lugar na casa do Stoke O Manchester City tem hoje a chance de recuperar a liderança do Inglês. Com um ponto a menos que o Manchester United (70 a 69), que só jogará segunda-feira (contra o Fulham), o time enfrentará o Stoke, fora de casa. O técnico Roberto Mancini terá reforços importantes na defesa com o retorno de Kompany e de Lescott. Tevez ficará no banco por ainda não ter condição física para jogar os 90 minutos. Durante a semana ele entrou aos 16 do 2.º tempo e foi fundamental na virada sobre o Chelsea. Em Londres, o Chelsea receberá o Tottenham, jogo entre candidatos a vaga na Copa dos Campeões.