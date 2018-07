City vence e fica perto da Copa dos Campeões O Manchester City está mais próximo de conquistar uma vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões: venceu ontem o West Ham por 2 a 1, na 35.ª rodada do Campeonato Inglês, e consolidou-se na vice-liderança. Apesar da vitória, o goleiro Joe Hart levou um vergonhoso frango nos acréscimos, no gol de Andy Carrol. Já o Liverpool não se abalou pela punição de dez jogos de Luis Suárez por conta de uma mordida em Ivanovic, do Chelsea. Foi à casa do Newcastle e goleou: 6 a 0.