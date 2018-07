Classe 470 conquista 7ª vaga do País nos Jogos Ontem foi mais um dia de bons ventos para a vela brasileira no Mundial de Perth, na Austrália. Martine Grael e Isabel Swan conquistaram, na classe 470, a sétima vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2012. Agora, a dupla terá a oportunidade de definir sua presença em Londres durante a Semana Brasileira de Vela, em Búzios, no Rio, em fevereiro. Já Robert Scheidt e Bruno Prada confirmaram ontem o segundo título da dupla na classe Star. Scheidt alcançou a sua décima conquista mundial, pois soma outras oito pela classe Laser.