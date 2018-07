Clássico de Manchester termina com vitória sofrida do United

O United foi muito eficiente no primeiro tempo. A equipe da casa partiu para o ataque desde o início, mas um contra-ataque mortal finalizado por Rooney colocou os visitantes em vantagem. Rooney voltou a marcar no primeiro tempo, depois de receber passe do lateral-direito Rafael, e se tornou o maior artilheiro do clássico de Manchester desde a criação da Premier League, ao lado de Eric Cantona, grande ídolo da torcida do United. Os dois têm sete gols contra o City.

A entrada de Tevez fez o time azul reagir e as chances de gol foram se acumulando até Yaya Touré diminuir. Pouco antes, porém, o juiz errou ao anular um gol de Ashley Young. Após fazer o primeiro gol, o City se empolgou e chegou ao empate aos 40, com Zabaleta. Mas no finzinho Tevez fez uma falta em Rafael, o artilheiro Van Persie cobrou e marcou o gol da vitória do United. Na comemoração, o zagueiro Rio Ferdinand foi atingido por uma moeda lançada por um torcedor do City e sofreu um corte no rosto. "Essa foi uma vitória especial porque o City não perdia em casa havia dois anos (desde 20 de dezembro de 2010)", festejou o técnico Alex Ferguson.