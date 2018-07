Clássico deve dar audiência recorde à Globo em 2010 A Globo deve registrar hoje a maior audiência do ano em jogos de futebol com o clássico nacional entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. A emissora, no entanto, prefere não fazer projeção em relação aos números. Durante a programação do dia, vai dar grande destaque ao confronto em seus telejornais.