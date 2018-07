Clássico do ano

Clássico é um jogo diferente. Envolve emoção, fanatismo e serve para reerguer ou derrubar de vez uma equipe. Hoje, às 16 horas, no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras medem forças num duelo que servirá como combustível para os arquirrivais no Campeonato Brasileiro. Vencer significa ganhar fôlego para arrancada na reta final da competição, seja pelo título (caso dos alvinegros) ou por vaga à Taça Libertadores de 2011 (no momento, a principal meta dos alviverdes).

Veja também:

BRASILEIRÃO - Resultados | Classificação

A quatro pontos do líder Cruzeiro e a três do Fluminense, os corintianos sabem que não podem mais desperdiçar pontos. Sem vencer há sete rodadas, precisam ganhar, ou caminharão para fechar a temporada sem motivo para festa. "É um jogo-chave. A vitória remete a uma projeção da possibilidade de busca do título, mas a derrota retira essa possibilidade", enfatiza o estreante da tarde, o técnico Tite.

Depois de ter vantagem de 11 pontos em relação ao terceiro colocado e 15 sobre o Palmeiras (agora são apenas seis), o Corinthians despencou na tabela e já vê até a vaga no torneio continental ameaçada. "A equipe do Palmeiras está vivendo um grande momento, vem de bons jogos, teve o retorno do Valdivia... Mas sabemos que temos de voltar a vencer. Diante da nossa torcida, no Pacaembu lotado, precisamos impor nosso ritmo", diz o meia Bruno César.

Do time considerado o ideal, o Corinthians não terá apenas o atacante Jorge Henrique e Dentinho, machucados. Com força quase máxima, Ronaldo empolgado e casa cheia, a confiança é enorme no Parque São Jorge. "Na outra passagem pelo clube eu corria para fugir do inferno (contra o rebaixamento em 2004). Agora vou correr para chegar ao céu", afirma o motivador Tite.

Otimismo de um lado, "jogo de palavras" do outro. Felipão, sempre com o discurso pessimista, já chegou a dizer que seria impossível uma vaga na Libertadores via Brasileiro e, mesmo com as chances cada vez mais claras, usa o artifício de jogar o favoritismo para os rivais e tirar pressão de seu grupo para armar uma cilada aos corintianos. Ao falar da importância do jogo, diz: "Para mim, (a derrota não muda) nada. Para o torcedor, tudo. Tenho de pensar nos próximos jogos. Respeitamos o torcedor, mas temos uma programação que vamos seguir à risca", desconversa. "O clássico tem importância idêntica para os dois, são três pontos que nos levam a uma condição melhor. Mas temos mais dificuldades no momento (por causa da Sul-Americana). São apenas 12 ou 13 jogadores treinando, e o Corinthians está zero-bala."

O atacante Kleber ignora o discurso de Felipão, deixa o jogo de cena e diz que o clássico é o "confronto do ano". Mesmo que não tenha taça em jogo, tirar o rival da briga seria uma conquista. "O Corinthians passa por algumas dificuldades, era líder e agora corre risco (de ficar fora do G-4). Temos de aproveitar isso."