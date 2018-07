Clássico do ataque contra defesa na Inglaterra

Após oito rodadas, o Chelsea possui o melhor ataque do Campeonato Inglês, com 21 gols, enquanto o Manchester United é dono da melhor defesa. Este é apenas um dos ingredientes para o clássico de hoje em Londres.

O jogo também pode deixar o líder Chelsea com sete pontos de vantagem sobre seu grande rival, ou ver a atual diferença de quatro pontos (22 a 18) cair para um.

As equipes vivem momentos opostos. No meio de semana, o Chelsea perdeu para o Shakhtar (2 a 1) pela Copa dos Campeões, enquanto o Manchester vem embalado após a vitória (3 a 2) sobre o Braga, com grande atuação do mexicano Chicarito Hernandez, autor de dois gols.

O Chelsea não poderá contar com Lampard, que sofreu uma lesão na panturrilha. Do lado do Manchester, Alex Ferguson vai deixar Chicarito no banco.

Além do clássico da cidade de Liverpool, entre Everton e Liverpool, outros dois jogos hoje: Newcastle x West Bromwich e Southampton x Tottenham.

Ontem, com um gol de Tevez, o Manchester City atuou em casa e venceu o Swansea por 1 a 0. Também por 1 a 0 (gol de Mikel Arteta), o Arsenal derrotou em Londres o Queen's Park Rangers.

Na Alemanha, o líder Bayern Munique recebe o Bayer Leverkusen para tentar a nona vitória consecutiva. Nas oito rodadas até aqui a equipe marcou 26 gols e só levou 2.

O único problema do Bayern é a contusão do francês Ribery, que, com uma lesão muscular, não tem sua escalação assegurada. O suíço Sherdan Shaqiri pode ficar com a vaga. No Leverkusen, o zagueiro checo Kadlec sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho e está fora.

Ontem o Schalke 04 venceu o Nuremberg por 1 a 0, gol de Farfan, e dormiu na vice-liderança, com 20 pontos. O Wolfsburg, na zona de descenso, goleou o Dusseldorf por 4 a 1. Já o Borussia Dortmund venceu o Freiburg por 2 a 0.

Outros jogos: Stuttgart x Eintracht e Hannover x Borussia Mönchengladbach.