Clássico é a final antecipada, sim. Sem chance aos pequenos Historicamente o Campeonato Paulista não apresenta zebras em suas decisões. Conta-se nos dedos de uma mão as surpresas registradas em 108 anos de disputa. Desta vez, não será diferente. O campeão paulista sairá do confronto entre Santos e São Paulo. Santo André e Grêmio Prudente já fizeram mais do que deles se esperava. Ficaram com as vagas do desinteressado Corinthians e do incompetente Palmeiras, mas não mostram força para superar nem o futebol vistoso da equipe de Vila Belmiro nem o elenco volumoso do Morumbi.