Clássico é teste para Elano jogar no Mundial

Elano foi inscrito para o Mundial de Clubes da Fifa com o número 8, mas vai ter de correr contra o tempo para ser titular na estreia do Santos nas semifinais do torneio, contra o Monterrey, do México, ou diante do campeão japonês (provavelmente o Kashima Reysol), em Toyota, no Japão, no dia 14 de dezembro.

A pedido de Muricy Ramalho, a recuperação do meia de 30 anos foi cercada de cuidados para que ele não sofresse a sétima lesão na temporada antes de viajar. Elano voltou a jogar contra o Bahia, depois de 53 dias afastado por conta da sexta lesão em 2011.

Ele mostrou estar curado, mas o seu futebol está muito abaixo do apresentado no primeiro semestre deste ano, pelo Santos.

Elano terminou o Campeonato Paulista empatado com Liedson na artilharia, com 11 gols, e foi um dos mais importantes jogadores na campanha da conquista da Taça Libertadores.

O baixo rendimento de Elano contra o Bahia até obrigou Muricy a mudar o programa de preparação do time para o Mundial. Estava previsto que diante do São Paulo, domingo, jogariam apenas reservas, evitando o risco de uma contusão que poderia tirar algum titular do Mundial. Mas, depois do jogo de domingo passado, o treinador anunciou que Elano será o único titular escalado, para readquirir ritmo.

"Foi apenas o primeiro jogo do Elano depois de muito tempo parado. Mas ele vai ter mais alguns dias de preparação aqui e no Japão para melhorar", desconversou Muricy.

Com a contusão no tornozelo que tirou Adriano do Mundial, a presença do experiente Elano no time passou a ser fundamental. Ele poderá ajudar Henrique na marcação no meio-campo, fechando o lado direito. Por isso, é possível que o treinador peça que seja marcado pelo menos um jogo-treino durante o período de preparação no Japão, para que o camisa 8 avance um pouco mais na recuperação técnica.

O que complica ainda mais a situação de Muricy é que Ibson não aproveitou as chances que teve no Santos B para mostrar que tem condições de atuar ao lado de Henrique, Arouca e Ganso. O treinador até já admite mudar o esquema tático, voltando ao 4-3-3, com o retorno de Alan Kardec ao time para ser o terceiro atacante e ainda funcionar como o quarto meio-campista.