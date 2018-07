Clássico será apitado por juiz trapalhão

O árbitro ganhou popularidade neste ano ao anular um gol do Linense contra o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Quando o jogo ainda estava 0 a 0, o atacante Fabão aproveitou cruzamento para a área e marcou de cabeça.

Marcelo Rogério assinalou falta do jogador do Linense, revoltando seus companheiros. Nos minutos finais, Emerson fez o gol da vitória corintiana. Os atletas do Linense alegaram que o árbitro pediu desculpas pelo erro, informação não confirmada por ele.

Será o 1.º clássico de Marcelo, que este ano apitou o amistoso Portuguesa 1 x 0 Corinthians. Pelo Estadual, envolvendo times grandes, atuou em Oeste 2 x 3 São Paulo e Santos 6 x 1 Ponte Preta. / D.B.