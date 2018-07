Clássicos acirrados e belas jogadas marcam a semana 12 da NFL

Clássicos de divisão acirrados, chute de letra 'bizarro' em derrota dos Dolphins, Tom Brady consegue revanche do Detroit Lions 14 anos depois de sua estreia oficial na NFL e o fim do jejum dos Raiders após 16 jogos. Confira o que foi destaque na semana 12 da principal liga de futebol americano do planeta.

New England Patriots 34 x 9 Detroit Lions

Tom Brady comemorou os 14 anos de sua estreia na NFL em grande estilo ao comandar a vitória do New England Patriots sobre o Detroit Lions por 34 a 9 no Foxborough, em Boston. Curiosamente, o camisa 12 fez seu primeiro jogo exatamente contra o mesmo adversário, mas com resultado inverso: 34 a 9 para os Lions, no Pontiac Silverdome. O marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, que estava presente no estádio com a filha do casal, deixou o campo completando 38 dos 53 passes tentados, 349 jardas lançadas e dois touchdowns, além de uma interceptação.

Outro destaque da franquia dona da melhor campanha da AFC, que acumula sete triunfos consecutivos, foi LeGarrette Blount. O running back correu 78 jardas e conquistou dois TDs em sua reestreia pelos Patriots, depois de ter sido dispensado pelo Pittsburgh Steelers. A defesa do time de Bill Belichick também brilhou ao limitar os Lions de Calvin Johnson, Golden Tate e Matthew Stafford a pontuações de field goal.

Minnesota Vikings 21 x 24 Green Bay Packers

O Green Bay Packers aproveitou a derrota dos Lions para assumir a liderança da NFC Norte ao passar pelo rival de divisão Minnesota Vikings por 21 x 24 mesmo jogando fora de casa, no TCF Bank Stadium, em Minnesota. Apesar do grande jogo de Aaron Rodgers (209 lançadas, dois Tds e 34 jardas corridas), o nome ofensivo da equipe de Wisconsin foi Eddie Lacy. O running back teve 125 jardas corridas e dois TDs (sendo um de recepção).

A partida foi apertada graças a uma atuação irregular do QB dos Vikings, Teddy Bridgewater (210 jardas e dois Tds). Apesar te der completado apenas 21 dos 37 passes tentados e de ter cedido uma interceptação, o novato conseguiu uma conversão de dois pontos no fim do jogo e exigiu um pouco mais do ataque dos Packers, que vinham de duas partidas com mais de 100 pontos feitos. "Ele é ágil para um cara do seu tamanho. Ele tem uma grande movimentação nas rotas. Ele cuida da bola. Ele faz todas as coisas que você quer", disse Rodgers sobre Lacy após o embate.

Seattle Seahawks 19 x 3 Arizona Cardinals

O Seattle Seahawks levou a melhor sobre o Arizona Cardinals no confronto entre as equipes donas das melhores defesas da NFL no CenturyLink, em Seattle: 19 a 3. Apesar de ter a melhor campanha da Liga até então, os Cardinal sentiram muita falta do QB Carson Palmer e pouco conseguiram produzir ofensivamente. O substituto de Palmer, Drew Stanton acertou 14 de 26 passes, lançou para 149 jardas e uma interceptação. Se no ataque as coisas não funcionaram, a defesa dos visitantes forçaram sete sacks contra Russell Wilson. Com Marshawn Lynch baleado, coube ao QB se destacar no jogo terrestre. Ao todo, ele conectou 17 de 22 passes tentados para 211 jardas, um touchdown e ainda correu 10 vezes para 73 jardas. Dos 19 pontos dos mandantes, 12 surgiram através field goals do kicker Steven Hauschka.

Denver Broncos 39 x 36 Miami Dolphins

Caleb Sturgis, do Miami Dolphins, inovou nos minutos finais contra o Denver Broncos. Ao fazer o onside kick, jogada onde o chutador tenta fazer a bola correr apenas 10 jardas e possibilita a recuperação do time de ataque, o kicker arriscou uma 'letra'. Apesar da plástica do lance, os Dolphins perderam em casa, no Sports Authority Field at Mile High, por 39 a 36.

Peyton Manning fez quatro passes para touchdown, acertando 28 de suas 35 tentativas e conseguindo 235 jardas. Foi o oitavo resultado positivo da equipe do Colorado na temporada, que lhe garantem a melhor campanha da AFC West. C.J. Anderson conquistou 167 jardas e um TD com as pernas e também foi determinante para o resultado.

Oakland Raiders 24 x 20 Kansas City Chiefs

A cidade de Oakland, na Califórnia, presenciou uma rara vitória dos Raiders, no O.co Coliseum, em jogo que abriu a semana 12 na última quinta-feira. Quem teve o desprazer de acabar com a série da equipe, que vinha 16 derrotas seguidas desde a última temporada, foi o Kansas City Chiefs do brasileiro Cairo Santos.

Os donos da casa chegaram a abrir 14 a 0, mas acabaram tomando a virada, graças a boa atuação de Alex Smith (20 passes de 36 lançados para 233 jardas e dois touchdowns) e de Cairo, que acertou os dois Fields goals que tentou. Mas Derek Carr cravou um passe de nove jardas para James Jones marcar um TD e recolocar o Oakland em vantagem a 1m46s do fim.

EXTRA

Eli Manning deu longo passe de 43 jardas para Odell Beckham Jr. fazer bela recepção para os Giants contra os Cowboys. Apesar de o lance não ter garantido a vitória, acabou sendo muito comentado nas redes sociais, inclusive pelo astro da NBA, LeBron James. 'Cara, eu só presenciei a melhor recepção que já houve, feita por Odell Beckham Jr.! WOW!', disse o atleta do Cleveland Cavaliers no Twitter.

RESULTADOS

Quinta-Feira

Domingo

Atlanta Falcons 24 x 26 Cleveland Browns

Chicago Bears 21 x 13 Tampa Bay Buccaneers

Houston Texans 13 x 22 Cincinnati Bengals

Indianapolis Colts 23 x 3 Jacksonville Jaguars

Philadelphia Eagles 43 x 24 Tennessee Titans

San Diego Chargers 27 x 24 St. Louis Rams

San Francisco 49ers 17 x 13 Washington Redskins

Segunda-feira

Buffalo Bills 38 x 3 New York Jets

New Orleans Saints x Baltimore Ravens