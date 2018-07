Clássicos no Brasil e na Europa e finais no vôlei agitam fim de semana

São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG, Flamengo e O fim de semana é de clássicos no mundo dos esportes. No Brasileirão , a 23ª rodada tem nada menos do que Corinthians Fluminense , além de um Vitória contra Bahia . A rivalidade dos Estados será grande. Essas partidas, todas marcadas para domingo, podem dar um novo rumo para a competição, uma vez que, com jogos bastante complicados pela frente, os líderes Cruzeiro e São Paulo podem ver a aproximação de alguns rivais incômodos.

Outras partidas de destaque do fim de semana no Campeonato Brasileiro são entre Goiás Palmeiras , com o time paulista, novamente na zona de rebaixamento, tentando se afastar das últimas posições da tabela. O Palmeiras figura fora da Z-4 até a rodada do meio de semana, quando apenas empatou com o Flamengo em casa. Já o instável Santos conta com o apoio de sua torcida na Vila Belmiro para superar o Figueirense

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Atlético-PR x Inter - 18h30

Criciúma x Botafogo - 21h

Domingo

Flamengo x Fluminense - 16h

Sport x Coritiba - 16h

Corinthians x São Paulo - 16h

Cruzeiro x Atlético-MG - 16h

Vitória x Bahia - 16h

Santos x Figueirense - 18h30

Grêmio x Chapecoense - 18h30

Goiás x Palmeiras - 18h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

Depois de um meio de semana movimentado por causa das competições europeias, é hora de "trocar a chavinha" nos clubes e o foco voltar para os campeonatos nacionais.

INGLATERRA

Se no Brasil a rodada é de clássicos, no Campeonato Inglês um jogo deve parar o país. O Manchester City, que acumula três tropeços em sequência, encara ninguém menos do que o Chelsea, atual líder da competição com 100% de aproveitamento e que tem em Diego Costa, autor de sete gols em quatro jogos no torneio, o grande jogador do início da temporada. O Manchester United coloca as novas estrelas em ação contra o Leicester para confirmar que vai mesmo brigar pelo título com os rivais. Arsenal e Liverpool têm difíceis desafios fora de casa contra Aston Villa e West Ham.

ESPANHA

Único 100% no Espanhol , o Barcelona espera manter a vantagem sobre os rivais e chegar aos 12 pontos em quatro partidas. A equipe de Neymar Messi enfrenta o Levante fora de casa. Quem também joga longe de seus domínios é o Real Madrid , que acumula apenas três pontos no campeonato e desafia o recém-promovido Deportivo La Coruña. Atlético de Madrid, Sevilla e Valencia, ainda invictos no ano, jogam contra Celta, Córdoba e Getafe, respectivamente.

ITÁLIA

Mais atrasado entre os grandes torneios europeus, o Campeonato Italiano está apenas em sua terceira rodada, mas já tem jogo com "cara de final". Primeiro e segundo colocados na tabela, Milan e Juventus se enfrentam sábado e colocam a invencibilidade em cheque. No domingo, a Roma, outro time 100% no torneio, joga em casa contra o Cagliari. No mesmo horário, a Lazio enfrenta o Genoa. Mais tarde, a Udinese pega o Napoli e a Inter desafia o Palermo.

OUTROS CAMPEONATOS

O atual campeão do mundo, Bayern de Munique , coloca todo o seu favoritismo à prova na Alemanha em jogo contra o Hamburgo, último colocado do Campeonato Alemão . O Borussia Dortmund tem pela frente o Mainz 05. Na França, o poderoso Paris Saint-Germain ainda busca engrenar na temporada contra o difícil Lyon. E pelo Campeonato Holandês, destaque para o clássico de maior rivalidade no país, entre Feyenoord e Ajax.

JOGOS DA TV

Sábado

QPR x Stoke - 8h45 - ESPN Brasil

Hamburgo x Bayern de Munique - 10h30 - ESPN

Aston Villa x Arsenal - 11h - ESPN Brasil

Newcastle x Hull City - 11h - FOX Sports

Swansea x Southampton - 11h - FOX Sports 2

West Ham x Liverpool - 13h30 - FOX Sports

Mainz 05 x Borussia Dortmund - 13h30 - ESPN

Atlético de Madrid x Celta - 15h - ESPN Brasil

Milan x Juventus - 15h45 - FOX Sports

Espanyol x Málaga - 17h - ESPN

Domingo

Chievo x Parma - 7h30 - FOX Sports

Tottenham x West Bromwich - 9h30 - ESPN Brasil

Leicester x Manchester United - 9h30 - FOX Sports

Feyenoord x Ajax - 9h30 - ESPN

Wolfsburg x Bayer Leverkusen - 10h30 - ESPN +

Manchester City x Chelsea - 12h - ESPN Brasil

Everton x Crystal Palace - 12h - FOX Sports

Palermo x Inter - 15h45 - FOX Sports

Levante x Barcelona - 16h - ESPN Brasil

FUTEBOL FEMININO

A seleção brasileira feminina de futebol está muito próxima da classificação para o quadrangular final da Copa América, que está sendo realizada no Equador. Para isso, a equipe precisa apenas de um empate com a Argentina neste sábado.

VÔLEI

Hora de decisão no Mundial de Vôlei na Polônia. Depois de três semanas de competição, apenas as quatro melhores equipes continuam na disputa e o Brasil está entre elas. No sábado, o time de Bernardinho enfrenta a França na semifinal e, se vencer, encara Alemanha ou Polônia na decisão de domingo. O jogo de sábado está marcado para 11h40 e terá transmissão do SPORTV.

FÓRMULA 1

Fórmula 1 desembarca em Cingapura e a expectativa é a mesma das últimas corridas: uma disputa ferrenha entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton, primeiro e segundo colocados do Mundial de pilotos e que disputam ponto a ponto o título da temporada. O brasileiro Felipe Massa, que vem de um terceiro lugar em Monza, na Itália, promete mais uma boa corrida. O Grande Prêmio acontece na manhã de domingo e terá transmissão da TV Globo.

UFC

Mais um fim de semana de emoção nos octógonos do UFC . O maior evento de MMA do planeta chega ao Japão com um duelo "de peso". O neozelandês Mark Hunt coloca toda a sua técnica em disputa contra o norte-americano Roy Nelson, um dos atletas mais carismáticos do UFC. A luta está marcada para a madrugada de sábado e tem transmissão exclusiva do canal Combate.

TÊNIS

O fim de semana não é de muito destaque no circuito de tênis mundial. O torneio de maior interesse está sendo disputado em Metz, na França, e o tenista da casa Jo-Wilfried Tsonga é o grande favorito.

FUTEBOL AMERICANO