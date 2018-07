Clássicos no Brasileiro, eliminatórias e tênis agitam o fim de semana

Inter, Criciúma, Figueirense e Grêmio , Atlético-MG e Corinthians , empatados com 57 pontos, encaram, respectivamente, Goiás Bahia . Outros jogos de destaques são o clássico entre Fluminense Botafogo , além do duelo dos "desesperados" Chapecoense Vitória , que lutam para escapar do rebaixamento.

34ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Fluminense x Botafogo - 19h30

Criciúma x Grêmio - 19h30

Domingo

Flamengo x Coritiba - 17h

Santos x Cruzeiro - 17h

Atlético-PR x Sport - 17h

Bahia x Corinthians - 17h

Inter x Goiás - 17h

São Paulo x Palmeiras - 19h30

Atlético-MG x Figueirense - 19h30

Chapecoense x Vitória - 19h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

As principais ligas de futebol da Europa dão uma parada e as grandes seleções do continente entram em campo para disputar as Eliminatórias da Eurocopa . Os grupos já começam a ter os seus favoritos e este fim de semana terá alguns grandes confrontos, com destaque para os jogos entre Espanha e Bielorrússia, Inglaterra e Eslovênia e Alemanha e Gibraltar, todos disputados sábado. No domingo, a bola rola para Holanda e Letônia, Bélgica e País de Gales, além de Itália Croácia , que estão empatadas na liderança do Grupo H.

JOGOS DA TV

Sábado

Espanha x Bielorrussia - 17h45 - SporTV 3

Inglaterra x Eslovênia - 15h - SporTV

Domingo

Holanda x Letônia - 15h - SporTV 3

Bélgica x País de Gales

Itália x Croácia - 17h45 - SporTV 3

BOXE

boxe é uma das grandes atrações do esporte no Brasil e o clima é de decisão para Yamaguchi Falcão. O medalhista olímpico reencontra o argentino Martin Fidel Rios, com quem estreou no boxe profissional em luta que foi marcada por muita confusão e não teve fim. O evento, que será disputado na Praia Grande, litoral de São Paulo e que será transmitido pelo SporTV na noite de sábado, terá também a disputa entre Patrick Teixeira e Ulises David Lopez.

UFC

UFC é mais uma das atrações do fim de semana e tem brasileiro podendo conquistar o cinturão interino entre os pesos-pesados. Fabrício Werdum encara o neozelandês Mark Hunt, que entra na disputa substituindo o campeão Cain Velásquez, que continua se recuperando de lesões O evento, que será realizado na cidade do México, na noite de sábado, tem algumas outras lutas de destaque, como por exemplo o combate entre Kelvin Gastelum e Jake Ellenberger.

BASQUETE

A temporada da NBA começa a esquentar, com clássicos entre times de mesma Conferência. No sábado, Chicago Bulls e Indiana Pacers fazem um dos jogos com maior rivalidade em toda a liga. Já no domingo, duas partidas chamam atenção: o confronto de Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, além da disputa que vai "parar" a Califórnia, entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

VELOCIDADE

A Stock Car está cada vez mais perto do fim e, a duas corridas para o fim da temporada, os melhores pilotos do Brasil aceleram no circuito de Salvador. Rubens Barrichello, líder da temporada, aposta em mais uma vitória para se aproximar do título. Thiago Camilo, Átila Abreu e Cacá Bueno são os seus principais adversários. A corrida acontece na manhã de domingo e tem transmissão da TV Globo.

FUTSAL

A seleção brasileira de futsal joga por mais uma conquista no Grand Prix e tem como motivação o retorno do craque Falcão, que desistiu da aposentadoria pelo time nacional. A competição, que está sendo disputada em São Bernardo do Campo, tem a sua definição neste fim de semana. Classificado, o Brasil entra em quadra na manhã de sábado para disputar as semifinais. Se vencer, garante-se na grande final. A Globo acompanha o torneio.

TÊNIS

A temporada do tênis mundial está chegando ao fim e o último campeão do ano será conhecido neste domingo, dia da grande final do ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada. Antes disso, sábado, as semifinais prometem agitar Londres e os favoritos Roger Federer e Novak Djokovic devem dar mais um show. O Brasil também marca presença na "festa", com Marcelo Melo e Bruno Soares, que disputam o torneio de duplas. O SporTV faz a cobertura completa do evento.

FUTEBOL AMERICANO