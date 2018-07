Clássicos no futebol mundial e UFC no Rio agitam o fim de semana

Corinthians. Campeonato Brasileiro se aproxima de sua reta final e a disputa está aberta tanto na parte de cima quanto nas últimas posições da tabela. E em uma rodada "especial" por causa das eleições em todo o Brasil, emoção é o que não vai faltar neste fim de semana. Em São Paulo, o clássico de maior rivalidade da cidade coloca frente a frente Palmeiras

Atlético-MG e Sport e Apesar de objetivos distintos, as duas equipes precisam muito de um bom resultado para dar moral para o fim da temporada. Enquanto isso, o líder Cruzeiro tenta encerrar sua fase instável contra o Figueirense fora de casa. Na briga pelo G-4, Fluminense Internacional jogam dentro de casa, respectivamente contra Atlético-PR Bahia . Já o Grêmio , atual sexto colocado, é o único desse "bolo" de times que atua fora de casa, em partida com o Coritiba . Um pouco para trás na tabela, o Santos desafia a Chapecoense

Vitória e Na parte debaixo da tabela, o Botafogo faz um clássico de "vida ou morte" com o rival Flamengo . Se perder, fica muito perto de ser rebaixado para a Série B Criciúma fazer o "jogo dos desesperados" contra o descenso.

31ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Fluminense x Atlético-PR - 16h20

Palmeiras x Corinthians - 16h20

Figueirense x Cruzeiro - 16h20

Coritiba x Grêmio - 16h20

Atlético-MG x Sport - 18h30

Chapecoense x Santos - 18h30

Botafogo x Flamengo - 21h

Inter x Bahia - 21h

Segunda-feira

São Paulo x Goiás - 20h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

Ao contrário do que acontece no Brasil, a rodada no futebol europeu é normal, com direito a clássicos que prometem "parar" Espanha e Inglaterra.

ESPANHA

Estadão fará o Minuto a Minuto desta partida. Nos demais jogos, destaque para o vice-líder Sevilla, que encara o Villarreal. Valencia e Atlético de Madrid, atualmente 4º e 5º na tabela, enfrentam Elche e Getafe, respectivamente. Simplesmente o maior clássico de futebol do planeta agita o Campeonato Espanhol neste fim de semana. Real Madrid e Barcelona, as duas equipes mais poderosas do mundo, colocam todos os seus craques em campo e se enfrentam neste sábado. Quem leva a melhor, Cristiano Ronaldo e seus companheiros ou a dupla Neymar e Messi, que a partir desse jogo ainda ganha a companhia do uruguaio Luis Suárez? A bola rola a partir das 14 horas e tem cobertura total da ESPN Brasil. O portal dofará o Minuto a Minuto desta partida. Nos demais jogos, destaque para o vice-líder Sevilla, que encara o Villarreal. Valencia e Atlético de Madrid, atualmente 4º e 5º na tabela, enfrentam Elche e Getafe, respectivamente.

INGLATERRA

Se não tem a mesma amplitude de um Real Madrid e Barcelona, o clássico inglês deste domingo também é muito importante. O remodelado Manchester United, agora sob o comando de Louis Van Gaal, tenta retomar o seu domínio no país e o primeiro grande desafio é o Chelsea, de José Mourinho, que até agora vem "sobrando", muito graças aos grandes desempenhos de Eden Hazard e Diego Costa. Entre as outras equipes grandes do país, Manchester City e Arsenal jogam fora de casa, contra West Ham e Sunderland. Já o Liverpool, ainda atordoado depois da derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões, recebe o Hull City.

ITÁLIA

Em seu pior momento desde o início da temporada, a líder Juventus tenta reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Italiano . O rival deste fim de semana é o Palermo. A Roma, atual segunda colocada, faz confronto direto com a Sampdoria, que está em terceiro. O Milan, ainda buscando uma boa sequência, tem um bom teste com a Fiorentina, que também faz campanha instável. Apenas na nona posição na tabela, a Inter de Milão encara o Cesena.

OUTRAS LIGAS

Cada vez mais tranquilo na ponta do Campeonato Alemão , o Bayern de Munique tem difícil teste neste domingo, contra o Borussia Monchengladbach, atual segundo colocado, fora de casa. O outro time de Borussia, o Dortmund, que faz campanha irreconhecível neste ano, tem mais uma chance de se recuperar, dessa vez contra o Hannover. O Bayer Leverkusen, 6º colocado, joga o clássico da rodada com o Schalke 04.

Na França, o Olympique de Marselha continua surpreendendo e lidera com folgas o campeonato. Na 11ª rodada, a equipe comandada por Marcelo Bielsa encara o Lyon, atual quarto colocado. Já o bicampeão Paris Saint-Germain tenta se aproximar da ponta da tabela no duelo com o Bordeaux.

JOGOS DA TV

Sábado

West Ham x Manchester City - 9h45 - FOX Sports

Borussia Dortmund x Hannover - 11h30 - ESPN+

Sunderland x Arsenal - 12h - FOX Sports

WBA x Crystal Palace - 12h - FOX Sports 2

Liverpool x Hull City - 12h - ESPN Brasil

Paris Saint-Germain x Bordeaux - 13h - ESPN

Real Madrid x Barcelona - 14h - ESPN Brasil

Swansea x Leicester - 14h30 - FOX Sports

Bayer Leverkusen x Schalke 04 - 14h30 - ESPN+

Sampdoria x Roma - 16h30 - FOX Sports

Cordoba x Real Sociedad - 18h - ESPN

Olimpo x Racing - 21h30 - FOX Sports 2

Domingo

Cambuur x Feyenoord - 9h30 - ESPN

Tottenham x Newcastle - 11h30 - ESPN Brasil

Burnley x Everton - 11h30 - ESPN+

Juventus x Palermo - 12h - FOX Sports

Udinese x Atalanta - 12h - FOX Sports 2

Manchester United x Chelsea - 14h - ESPN Brasil

Borussia Monchengladbach x Bayern de Munique - 14h30 - ESPN+

Lazio x Torino - 15h - FOX Sports

Milan x Fiorentina - 17h45 - FOX Sports

Braga x Benfica - 18h10 - ESPN Brasil

Atlético Rafaela x River Plate - 22h30 - FOX Sports 2

LUTAS

O Rio de Janeiro é palco do UFC 179, com direito a disputa de cinturão dos pesos-pena entre o brasileiro José Aldo e o norte-americano Chad Mendes. A disputa é ainda mais atraente por causa da rivalidade entre os atletas, com direito a torcida para Aldo manter o Brasil com pelo menos um título do UFC. Outras lutas de destaque da noite de sábado serão entre os meio-pesados Glover Teixeira e Phil Davis, além dos pesados Fábio Maldonado e Hans Stringer.

VÔLEI

O fim de semana promete ser movimentado no vôlei masculino. Em São Paulo, Sesi e Taubaté disputam o título do Campeonato Paulista. Depois da vitória no primeiro jogo, a equipe do interior joga por uma vitória simples para ficar com a taça. Já os paulistanos do Sesi, além de precisarem da vitória jogando fora de casa, ainda precisam vencer o set extra para ser campeões. A partida será sábado, a partir de meio dia, e terá transmissão do Sportv. Além disso, o sábado marca o início da Superliga, maior torneio de vôlei do País, com o duelo entre Minas e Juiz de Fora.

TÊNIS

A disputa está quente entre as mulheres no Masters da WTA. O torneio, que reúne as oito melhores tenistas do ano, tem dias decisivos no fim de semana e o título ficará entre Serena Williams, Simone Halep, Caroline Wozniacki e Agnieszka Radwanska, que disputam as semifinais nesse sábado. A Bandsports está acompanhando a competição.

FUTEBOL AMERICANO

Fim de semana especial na NFL , com o jogo entre Atlanta Falcons e Detroit Lions, sendo disputado diretamente de Londres na manhã deste domingo. Outro jogo importante da rodada é entre os rivais de conferência: Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, atuais primeiro e segundo na AFC Norte. Já em Pittsburgh, os Steelers, de Ben Roethlisberger, encaram o Indianapolis Colts, do jovem e talentoso quarterback Andrew Luck. As três partidas terão transmissão da ESPN.

BEISEBOL

Ainda nos Estados Unidos, a MLB, liga de beisebol do país, vive momentos decisivos, com a World Series, a final, entre San Francisco Giants e Kansas City Royals. Empatada em 1 a 1, o novo campeão pode ser conhecido já neste fim de semana, com jogos na noite de sexta, sábado e domingo. As três partidas terão transmissão da ESPN.