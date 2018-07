Clássicos regionais e Fórmula 1 agitam fim de semana esportivo

Faltam apenas seis rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro e muita coisa ainda está em disputa. Na parte de cima da tabela, o São Paulo tem a dura missão de superar o Vitória fora de casa para se aproximar do líder Cruzeiro , que recebe o Criciúma , lanterna da competição, no Mineirão, cansado pelo desgaste da Copa do Brasil.

Santos, Figueirense e Chapecoense e Grêmio e Destaque na rodada também para os clássicos regionais, disputados entre Corinthians Internacional , que, separados por dois pontos na tabela, fazem um confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2015. Quem também "sonha" com essa vaga é o Atlético-MG , que, empolgado com a classificação para a final da Copa do Brasil , enfrenta o Palmeiras fora de casa.

33ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Sábado

Palmeiras x Atlético-MG - 19h30

Coritiba x Fluminense - 19h30

Botafogo x Atlético-PR - 21h

Domingo

Sport x Flamengo - 17h

Vitória x São Paulo - 17h

Grêmio x Internacional - 17h

Figueirense x Chapecoense - 17h

Corinthians x Santos - 19h30

Cruzeiro x Criciúma - 19h30

Goiás x Bahia - 19h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

ESPANHA

Os tropeços de Barcelona e Sevilla no último fim de semana deixaram com que Valencia e Atlético de Madrid encostassem no líder Real Madrid , que assumiu a primeira colocação do Espanhol sábado. A expectativa é de mais uma rodada cheia de emoções. Depois de perder no Camp Nou para o Celta de Vigo, o Barcelona, de Neymar, terá a chance de recuperar novamente a liderança se derrotar o Almería, fora de casa, sábado. No entanto, os catalães teriam de torcer para o Rayo Vallecano surpreender o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, com direito à volta de Gareth Bale. Segundo colocado, o Valencia recebe o Athletic Bilbao no Mestalla, domingo. Com os mesmos 23 pontos, mas no terceiro lugar, o embalado Atlético de Madrid visita a Real Sociedad em busca da quarta vitória seguida no Espanhol. Na quinta posição, mas apenas a dois pontos do líder, o Sevilla recebe o 18º colocado Levante.

INGLATERRA

A rodada do Campeonato Inglês já será aberta com o principal jogo da rodada. No Anfield, o Liverpool recebe o líder Chelsea, na busca pela recuperação tanto no nacional como na Liga dos Campeões. Na décima posição, o Manchester United pega o Crystal Palace em casa, no mesmo horário em que o vice-líder Southampton recebe o Leicester. Terceiro na tabela, o Manchester City visita o QPR, que luta para sair da zona da degola, enquanto o Arsenal, quarto colocado, encara o Swansea no País de Gales.

ITÁLIA

Líder com 25 pontos, a Juventus enfrenta o vice-lanterna Parma em busca do tetra consecutivo do Campeonato Italiano . Também em casa, a Roma joga contra o Torino, para não deixar os bianconeri se distanciarem na ponta. Terceira colocada, a Lazio visita o Empoli para dar continuidade à sua boa campanha e se manter no G-3. No Artemio Franchi, a Fiorentina enfrenta o Napoli para sair da incômoda 10ª posição. Quem também deseja melhorar seu desempenho é a Inter de Milão, que recebe o Verona, com o técnico Walter Mazzarri ameaçado de demissão. Já o Milan, sétimo colocado, viaja até Gênova, onde enfrenta a Sampdoria de Mihajlovic, que está na quarta posição e vem sendo a grande surpresa.

OUTROS PAÍSES

Líder do Alemão , o Bayern de Munique visita o Eintracht Frankfurt neste sábado. No entanto, o grande jogo da rodada será entre o vice-lanterna Borussia Dortmund contra o terceiro colocado Borussia Mönchengladbach. O vice Wolfsburg pega o Hamburgo, que ainda tenta se recuperar após um péssimo início de temporada.

Por mais que a rodada do Campeonato Francês comece já nesta sexta, o jogo mais esperado ocorrerá apenas na tarde do domingo. O Paris Saint-Germain recebe o líder Olympique de Marselha, de Marcelo Bielsa, tentando chegar mais próximo da primeira colocação do torneio. Terceiro colocado, o Lyon joga contra o Guimgamp, em Gerland. Outro jogo interessante da rodada fica a cargo de St. Etienne e Monaco, que se enfrentam no Geoffroy Guichard.

SÁBADO

Liverpool x Chelsea - 10h30 - ESPN Brasil

Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - 12h25 - ESPN

Southampton x Leicester - 12h55 - FOX Sports

Burnley x Hull City - 12h55 - FOX Sports 2

Manchester United x Crystal Palace - 12h50 - ESPN Brasil

QPR x Manchester City - 15h25h - FOX Sports

Werder Bremen x Stuttgart - 15h25 - ESPN

Real Madrid x Rayo Vallecano - 16h55 - ESPN Brasil

Sampdoria x Milan - 17h40 - FOX Sports

Celta de Vigo x Granada - 18h55 - ESPN

DOMINGO

Dínamo de Moscou x CSKA - 08h25 - ESPN

Sevilla x Levante - 08h55 - ESPN Brasil

Cambuur x Ajax - 09h25 - ESPN+

Lyon x Guimgamp - 10h55 - ESPN

Tottenham x Stoke City - 11h20 - ESPN Brasil

West Brom x Newcastle - 11h25 - FOX Sports 2

Juventus x Parma - 11h55 - FOX Sports

Shakhtar Donetsk x Dnipro - 12h55 - ESPN

Nacional x Benfica - 13h55 - ESPN+

Swansea x Arsenal - 14h - FOX Sports

Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach - 14h25 - ESPN Brasil

Fiorentina x Napoli - 14h55 - FOX Sports 2

Roma x Torino - 17h40 - Fox Sports

Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha - 17h55 - ESPN Brasil

Vélez x River Plate - 22h25 - Fox Sports 2

FÓRMULA 1

Fórmula 1 está no Brasil e a emoção toma conta do autódromo de Interlagos durante o fim de semana. Muito perto do título, o inglês Lewis Hamilton quer manter a boa vantagem sobre seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. Felipe Massa , que vem em recuperação na temporada, sonha em vencer o GP do Brasil pela terceira vez na carreira e fazer a festa da torcida. Os treinos classificatórios acontecem sábado, a partir das 14h. A corrida é domingo no mesmo horário e tem cobertura total da TV Globo.

BASQUETE

A temporada da NBA começa a esquentar e os grandes favoritos ao título da maior liga de basquete do mundo começam a aparecer. E neste fim de semana, o destaque é o confronto entre Houston Rockets e Golden State Warriors, time do brasileiro Leandrinho, na noite de sábado. As equipes são as duas únicas invictas na temporada até o momento e fazem um "tira-teima" para ver quem fica com a liderança da Conferência Oeste neste início de campanha. No domingo, a rivalidade toma conta do jogo entre Dallas Mavericks e Miami Heat, equipes que já disputaram duas finais de NBA nos últimos anos.

VÔLEI

A Superliga Masculina de Vôlei chega à quarta rodada com destaque para o duelo entre o atual campeão Cruzeiro e o Taubaté, que na última semana se sagrou campeão paulista. O jogo, que será realizado em Minas Gerais, acontece no sábado, às 17 horas, mesmo horário que o Sesi, também um dos favoritos ao título, encara a UFJF. Durante a noite, às 21h30, o Vôlei Brasil Kirin enfrenta o Maringá em Campinas e o SporTV acompanha a partida. O fim de semana também marca o início da disputa entre as mulheres.

TÊNIS

A temporada do tênis está chegando ao fim e é hora dos grandes tenistas do ano se enfrentarem no ATP Finals, que esse ano será disputado em Londres. A competição começa no domingo com o jogo entre o japonês Kei Nishikori e o britânico Andy Murray. Na sequência, o suíço Roger Federer entra em quadra contra o canadense Milos Raonic. O Brasil também está representado no ATP Finals, mas no torneio de duplas, e Marcelo Melo, ao lado de Ivan Dodig, estreia já no domingo, contra Daniel Nestor e Nenad Zimonjic. O SporTV transmite os grandes jogos do torneio.

LUTAS

UFC desembarca novamente no Brasil para mais um grande evento de lutas. Na noite deste sábado, a cidade de Uberlândia será palco do duelo entre o brasileiro Maurício Shogun e o norte-americano Ovince Saint Preux - luta de meio-pesados. Outro encontro de destaque será entre John Lineker, considerado uma das revelações do MMA brasileiro, e Ian McCall. Entre as mulheres, a brasileira Juliana Lima encara a norte-americana Nina Ansaroff.

FUTEBOL AMERICANO

A temporada da NFL está pegando fogo e a semana 10 promete muita emoção para os fãs da bola oval., principalmente para os torcedores de Green Bay Packers e Chibago Bears, rivais de conferência e que se enfrentam na noite de domingo, com transmissão da ESPN e do Esporte Interativo. Mais cedo, o brasileiro Cairo Santos e o Kansas City Chiefs tentam mais uma vitória contra o Buffalo Bills. Já o Oakland Raiders, time de pior campanha até agora, com oito derrotas e nenhuma vitória, encara nada menos do que o Denver Broncos, de Peyton Manning, que tenta se recuperar da derrota na última rodada.

RUGBY