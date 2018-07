Classificação garantida, São Paulo muda o foco

O São Paulo cumpriu sua missão na Libertadores e, classificado para as semifinais, terá cinco jogos para reagir no Brasileiro antes da parada do Mundial.

Usando os reservas, o técnico Ricardo Gomes ainda não conseguiu vencer na competição nacional. Nas duas primeiras rodadas, empatou com o Flamengo no Rio (1 a 1) e perdeu de virada por 2 a 1 para o Botafogo no Morumbi. Para surpreender o Internacional no domingo, em Porto Alegre, Gomes não deve abrir mão de colocar em campo a maioria dos titulares.

Destaque do jogo de volta contra o Cruzeiro, anteontem, no Morumbi, Junior Cesar garante que, se depender dele, vai para o jogo. "Eu estou à disposição, até porque tem a parada para a Copa", afirmou o lateral-esquerdo. "Temos de recuperar alguns pontos no Brasileiro, uma competição em que os times têm de estar somando pontos sempre e perdermos alguns no início. Mas o Ricardo tem o planejamento dele e aguardamos."

Junior Cesar encarou o duelo com os mineiros como a volta por cima. O lateral amargou o banco de reservas após marcar um gol contra nas semifinais do Paulista, contra o Santos, mas reconquistou seu espaço. "Pensei nisso (após o jogo do Morumbi), pois quando aconteceu esse incidente (a falha contra o Santos) estava vindo num momento bom e saí do time por esta infelicidade. No Mineirão, tirei uma bola em cima da linha e me fortaleci."

Reformulação. Com a vaga garantida na Libertadores, a diretoria do São Paulo prepara a equipe para a sequência do Brasileiro. Esta perto de confirmar a saída de André Luís e Cléber Santana para o Fluminense e concretizar o acordo com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, por Léo Lima.

Ontem, treinaram normalmente, assim como Washington, que interessa ao Atlético-PR. Os paranaenses querem que o São Paulo pague parte do salário, mas a diretoria tricolor descarta a ideia. O empresário do atacante, Gilmar Rinaldi, garante que ele cumprirá o contrato. "Não houve nem haverá reunião com a diretoria do São Paulo", disse.