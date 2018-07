Classificada, África do Sul oficializa desistência de jogar hóquei na Olimpíada

O Comitê Olímpico da África do Sul (SASCOC, na sigla em inglês) definiu que nenhum time do País virá ao Rio por ser só campeão africano. As seleções sul-africanas de hóquei sobre a grama, por exemplo, só disputariam a Olimpíada se conseguirem a classificação pela Liga Mundial, o que não ocorreu. A mesma regra vale para todos os demais esportes coletivos, com exceção do futebol masculino.

Serão 12 times em cada uma das competições de hóquei sobre a grama nos Jogos do Rio. A África do Sul, que desde 1992 se classifica nos dois naipes, ocupa o 15.º lugar no ranking mundial no masculino e o 11.º no feminino.

Nova Zelândia, no masculino, e a Espanha, no feminino, ficaram com as vagas porque são as melhores no ranking mundial entre as seleções que não se classificaram para a Olimpíada. Como os critérios já haviam sido oficializados, não havia como convidar o Brasil, que não tem vaga na competição entre as mulheres.

A tendência é que o mesmo aconteça no polo aquático, modalidade na qual a África do Sul também é soberana em nível continental. Para os Jogos do Rio, diferente do que vinha acontecendo nas edições anteriores da Olimpíada, uma vaga em cada naipe foi reservada ao campeão da África.